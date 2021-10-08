Что случится с компаниями «ПИК» и «Самолет» после ареста топ-менеджера

Александра Лефеля задержали по обвинению в мошенничестве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще одно крупное задержание. В Москве за решеткой оказался директор по региональному развитию группы «Самолет». Она занимается строительством и входит в топ-5 крупнейших застройщиков страны. Специализируется на жилых комплексах в Москве, Санкт-Петербурге и рядом с ними. Александр Лефель пришел в компанию всего три месяца назад на позицию директора по региональному развитию. Но дело о мошенничестве связано с предыдущим местом его работы.

До 2019 года Лефель работал вице-президентом другой крупной строительной фирмы - «ПИК». Это лидер российского рынка эконом-жилья, исполняющий львиную долю заказов по реновации в Москве. Именно «ПИК» инициировала разбирательство. Там пояснили, что служба безопасности выявила злоупотребления при проведении тендеров на строительство жилого комплекса в Петербурге в 2017 - 2018 годах.

- Выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства, при осуществлении работ на стадии «нулевого цикла». Общая сумма ущерба составила 100 млн рублей. За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении, - сообщили в пресс-службе застройщика.

Лефелю вменяется мошенничество в особо крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение и грозит до десяти лет колонии.

После сообщения о задержании топ-менеджера, акции обеих строительных компаний в пятницу снижаются на бирже. И та, и другая теряют около 1%. Для сравнения, общий индекс Мосбиржи растет на полпроцентра. Тем не менее эксперты считают, что никаких проблем для деятельности компаний дело против топ-менеджера не создаст. Во-первых, речь идет не о владельце, а о наемном сотруднике. Во-вторых, процесс инициировали не госорганы, а сама компания, пострадавшая от действий менеджера. И в-третьих, нынешние цены на жилье позволяют с лихвой окупить нанесенный ущерб. Например, продажей всего нескольких квартир в Москве.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ПИК» работает с 1994 года. По состоянию на лето 2021 года, она строит 6 млн квадратных метров жилья в 63 жилых комплексах в 10 регионах России. Доля компании на столичном рынке составляет 18,5%. По данным «Индикаторов рынка недвижимости», один квадратный метр в Москве в среднем стоит 235 тысяч рублей. Только за сентябрь он подорожал на 1,3%.

У группы «Самолет» более короткая история и более скромные показатели. За время своей деятельности она ввела в эксплуатацию чуть больше 2 млн квадратных метров жилья. Но компания активно развивается, расширяет присутствие в регионах. В частности, купила компанию, которая занимается реновацией в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель подозревается в мошенничестве

Детали обвинения следственные органы пока не раскрывают (подробно)