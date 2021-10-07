За время работы Фонда ЖКХ у сотрудников госкорпорации родилось 150 детей

В первый раз россияне отпразднуют День отца уже в предстоящее воскресенье – 17 октября. Фото: Shutterstock

4 октября президент Владимир Путин подписал Указ об учреждении в России Дня отца. Новый праздник введен для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Отмечать его будут ежегодно в третье воскресенье октября, таким образом, в первый раз россияне отпразднуют День отца уже в предстоящее воскресенье – 17 октября.

Накануне нового праздника счастливым отцом стал один из сотрудников Департамента региональных проектов Фонда ЖКХ Виктор Фирсов. Его новорожденного сына назвали Николаем – малыш стал третьим ребенком в семье. Всего же за почти 15 лет работы госкорпорации, по данным Департамента по работе с персоналом и профилактике коррупционных правонарушений, у сотрудников Фонда ЖКХ родилось 150 детей, из них 86 – мальчики и 64 – девочки.

Обратим внимание, что ранее с инициативой учредить в России День отца выступил Минтруд. Там отметили, что введение праздника обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В сентябре сообщалось, что президент России учредил почетный знак «За успехи в труде». Награждение почетным знаком станет формой поощрения трудовых коллективов, организаций и учреждений в различных сферах, а также за другие заслуги перед государством за пять лет. При этом повторное награждение не предусмотрено, уточняется в соответствующем указе главы государства.