Тайны Белого дома: Трамп пользовался пудрой своего пресс-секретаря и был суров с Путиным — но только на камеры

При Трампе в администрации Белого дома текучка была колоссальной: 45-ый президент США быстро прощался с чиновниками всех уровней, не пришедшимися ему по нраву. Менялись министры и руководители департаментов, пресс-секретари и личные помощники. И до конца первого и единственного президентского срока Трампа дошли немногие. Среди них теперь уже бывший пресс-секретаря Дональда и Мелании Трамп Стефани Гришэм.

Гришэм работала с Трампом, начиная еще с его предвыборной кампании. После того, как он стал главой государства, она исполняла обязанности пресс-секретаря первой леди, после чего была назначена на аналогичную должность уже в аппарате самого президента. Пик ее карьеры пришелся на начало эпидемии COVID-19, так что лавров Дженнифер Псаки, чуть ли не ежедневно общающейся с журналистами, Гришэм не снискала. Вероятно еще и поэтому она решила урвать свою минуту славы, написав книгу «Теперь я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» (I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House).

И начала ее со слов: «В течение почти шести лет я была настолько близка к семье Трампа, насколько это возможно. Я видела все».

Предлагаем самые интересные отрывки из книги.

ГРИМ ДЛЯ ПЕРВОГО ЛИЦА

Все в Белом доме хотели угодить Трампу. Но, кажется, за 4 года его сотрудники, то есть все мы, так и не поняли, что именно ему нужно — в глобальном плане. Он непредсказуемый человек, и очень отстраненный, закрытый. Он ни с кем не был близок, ни с кем не сошелся, ни с кем не общался по-настоящему дружески.

Впрочем, разумеется, кое-что о его предпочтениях все работавшие на него знали. Даже больше, чем хотелось бы.

Вы же все помните, мягко говоря, странный цвет лица президента? Так вот он не мог существовать без косметики. Красился каждое утро, причем не просто наносил немного тонального крема или средства от загара, нет. Трамп покрывал лицо толстым слоем макияжа, будто ему предстояли съемки в телешоу. Хотя в какой-то степени так и было, все-таки президент Соединенных Штатов постоянно в объективах камер.

За 4 года я ни разу не видела, чтобы он появлялся на публике без своего грима. Но однажды во время визита в Саудовскую Аравию выяснилось, что личный помощник забыл косметичку. Пришлось одолжить хозяину Белого дома свою пудру.

«ТЮФЯК» МАКРОН И ПРОБЛЕМНЫЕ ИРАНЦЫ

Президент никогда не стеснялся в выражениях, находясь в кругу своих людей. Так что ни для кого не было секретом, что большинство мировых лидеров он откровенно презирает. Чаще всего доставалось почему-то президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его Трамп постоянно называл Тюфяком.

Насколько я помню, единственным, к кому президент относился более или менее терпимо был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Если уж Трамп не выбирал слова, говоря о лидерах могущественных государств, своих союзников по НАТО, можете представить, что он думал об остальном мире.

Не буду утверждать, что Трамп расист, но он точно позволяет себе высказывания, которые могут быть истолкованы в таком ключе.

Например, обсуждая с советниками положение дел на Ближнем Востоке, он обронил: «У этих иранцев вечно проблемы. Может, они просто устроены так, что по-другому не могут».

И конечно, была масса вещей в других странах, которые поражали Трампа, нью-йоркского миллиардера. И он не считал нужным это удивление скрывать. Разговаривая с премьер-министром Пакистана о своей возможной поездке в Индию, Трамп выразил удивление, что в Индии так много людей ходят в туалет на улицах.

НАПРОТИВ ПУТИНА

Лично я присутствовала на встрече Трампа с Путиным в 2019 году. Это было «на полях» саммита G-20 в японской Осаке. Всей американской делегации было видно, что президент очень хочет произвести хорошее впечатление на российского лидера. Я слышала, как Трамп сказал тихо Путину: «Я буду нарочно говорить с вами немного жестче в течение нескольких минут. Но это только для камер, а когда все уйдут, мы поговорим нормально. Ну, вы понимаете…»

«Нормальный» разговор сильно отличался по тональности от того, что и как президент говорит о Москве американским журналистам.

Когда началась встреча, Фиона Хилл [тогда — руководитель аппарата Трампа] наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина. Это была привлекательная брюнетка с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Не верю, чтобы это было простым совпадениям, все знали, как падок Трамп на красивых женщин.

Русские явно были в курсе и другой особенности президента. Дело в том, что он очень боится микробов. Если кто-то в Белом доме приходил на работу с простым насморком, его не подпускали к Трампу, а то и просто отправляли домой. И вот напротив такого человека садится Путин, который принимается то и дело покашливать и прочищать горло. Президенту явно было неуютно.

РАПУНЦЕЛЬ И СТАЖЕРЫ

Мелания Трамп получила от команды президента прозвище «Рапунцель». Сотрудники администрации называли так ее потому, что она практически не покидала Белый дом.

Кстати, с мужем она не жила. У нее были отдельные комнаты, куда президент практически не заходил. Зато почти сразу к Мелании переехали ее родители.

Агенты Секретной службы, которая занимается охраной первых лиц государства, буквально боролись за право работать именно с первой леди, а не с ее супругом. Правда, дело тут не в том, что можно было провести время в обществе такой красотки, как Мелания. Просто из-за того, что она все время сидела в Белом доме и откровенно пренебрегала своими обязанностями, работы у ее охраны практически не было.

Были прозвища и у дочери президента Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера. Мы называли их «стажеры». Оба получили должности в администрации президента, Джаред и вовсе стал Старшим советником своего тестя. Хотя никакого опыта государственной службы ни у него, ни у Иванки не было, они вели себя как отвратительные всезнайки: влезали в любой разговор, указывали людям, что им делать, по любому поводу у них было свое мнение, которое они считали истиной в последней инстанции.

Кстати, прозвище показалось забавным даже Мелании. Насколько я могу судить, падчерицу она недолюбливала. Так что иногда сама называла Иванку и Джареда «стажерами».

РЕАКЦИЯ

После того как самые провокационные цитаты Гришэм попали в СМИ еще до начала продаж книги, экс-президент США отреагировал на них в свойственной ему манере:

- Гришэм попала под влияние левых радикалов и пишет обидные и недостоверные вещи. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на нее перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней. Все, что написала она – это скучный мусор.

