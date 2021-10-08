Шоу «Голос-10»: Пухляш из Little Big пришел поддержать певицу с выпрыгивающей грудью

Пелагея в судейском кресле. Фото: Максим ЛИ

Юбилейный сезон начался с хита Beatles 1967 года в исполнении канонической четвертки наставников: Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Им подпевали записанные отдельно и вмонтированные в эфир вокальные тренеры других сезонов шоу:

Полина Гагарина, Баста, Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Буквально по паре фраз от каждого — так и замкнули круг длиной в 10 лет.

Смотреть видеосюжет Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский. «All You Need Is Love». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021

А затем выступил первый участник слепых прослушиваний первого сезона — Дмитрий Кабунин. В 2012 году к нему никто не повернулся. В 2021 году он исполнил хит Андрея Губина «Ночь» в оригинальной аранжировке.

По иронии судьбы в этот раз в проект его опять не взяли. Артист прощаться не стал и, как Карлсон, пообещал вернуться.

Смотреть видеосюжет Дмитрий Кабунин. «Ночь». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021

Эффектная Юлия Плаксина с вызывающим декольте. Фото: Максим ЛИ

То ли дело эффектная Юлия Плаксина с вызывающим декольте, развернувшая к себе всех, кроме Александра Градского, песней Eye of the Tiger группы Survivor из фильма «Рокки 3». Причем, Леонида Агутина и Диму Билана — на последней ноте. Маму двоих детей пришел поддержать Дмитрий Красилов, тот самый пухляш из Little Big — танцор, дистанционно выступавший на «Евровидении». Юлия пошла в команду к Пелагее, которая после номера раскрыла секрет успеха вокалистки:

- Так старалась, что аж топик расстегнулся! - посмеялась наставница. - Так и надо!

Маму двоих детей пришел поддержать Дмитрий Красилов, тот самый пухляш из Little Big — танцор, дистанционно выступавший на «Евровидении». Фото: Кадр видео

Ну, а татуированный белорусский садовод (по образованию — оператор ЭВМ) Никита Бысюк использовал другой метод: был застегнут на все пуговицы — и даже панаму надел. Смелость окупилась. Дима Билан похвалил его фальцет и единственный взял в команду. На том первый выпуск и завершился.

В команде Леонида Агутина — 1 участник, Дима Билан взял двоих, Пелагея — столько же, а к Александру Градскому ушли три артиста.