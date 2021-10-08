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Звезды8 октября 2021 23:50

Шоу «Голос-10»: Пухляш из Little Big пришел поддержать певицу с выпрыгивающей грудью

Вокальный проект вернулся с очередным сезоном
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Пелагея в судейском кресле. Фото: Максим ЛИ

Пелагея в судейском кресле. Фото: Максим ЛИ

Юбилейный сезон начался с хита Beatles 1967 года в исполнении канонической четвертки наставников: Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Им подпевали записанные отдельно и вмонтированные в эфир вокальные тренеры других сезонов шоу:

Полина Гагарина, Баста, Григорий Лепс, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Буквально по паре фраз от каждого — так и замкнули круг длиной в 10 лет.

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Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский. «All You Need Is Love». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021
Дима Билан, Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский. «All You Need Is Love». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021
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А затем выступил первый участник слепых прослушиваний первого сезона — Дмитрий Кабунин. В 2012 году к нему никто не повернулся. В 2021 году он исполнил хит Андрея Губина «Ночь» в оригинальной аранжировке.

По иронии судьбы в этот раз в проект его опять не взяли. Артист прощаться не стал и, как Карлсон, пообещал вернуться.

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Дмитрий Кабунин. «Ночь». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021
Дмитрий Кабунин. «Ночь». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021
Дмитрий исполняет песню «Ночь» Андрея Губина. В 1995 году вошла в альбом «Мальчик-бродяга», который принес Губину всенародную популярность.
Эффектная Юлия Плаксина с вызывающим декольте. Фото: Максим ЛИ

Эффектная Юлия Плаксина с вызывающим декольте. Фото: Максим ЛИ

То ли дело эффектная Юлия Плаксина с вызывающим декольте, развернувшая к себе всех, кроме Александра Градского, песней Eye of the Tiger группы Survivor из фильма «Рокки 3». Причем, Леонида Агутина и Диму Билана — на последней ноте. Маму двоих детей пришел поддержать Дмитрий Красилов, тот самый пухляш из Little Big — танцор, дистанционно выступавший на «Евровидении». Юлия пошла в команду к Пелагее, которая после номера раскрыла секрет успеха вокалистки:

- Так старалась, что аж топик расстегнулся! - посмеялась наставница. - Так и надо!

Маму двоих детей пришел поддержать Дмитрий Красилов, тот самый пухляш из Little Big — танцор, дистанционно выступавший на «Евровидении».

Маму двоих детей пришел поддержать Дмитрий Красилов, тот самый пухляш из Little Big — танцор, дистанционно выступавший на «Евровидении».

Фото: Кадр видео

Ну, а татуированный белорусский садовод (по образованию — оператор ЭВМ) Никита Бысюк использовал другой метод: был застегнут на все пуговицы — и даже панаму надел. Смелость окупилась. Дима Билан похвалил его фальцет и единственный взял в команду. На том первый выпуск и завершился.

В команде Леонида Агутина — 1 участник, Дима Билан взял двоих, Пелагея — столько же, а к Александру Градскому ушли три артиста.

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Юлия Плаксина. «Eye of the Tiger». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021
Юлия Плаксина. «Eye of the Tiger». Голос 10. Слепые прослушивания. Фрагмент выпуска от 08.10.2021
Юлия исполняет песню Eye of the Tiger группы Survivor. Песня вышла синглом с одноименного альбома 1982 года и стала заглавной песней фильма «Рокки 3».
Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ