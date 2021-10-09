«Годы баталий и ледовых побоищ»: Дочь Дмитрия Пескова рассказала, как после развода родителей подружилась с мачехой Татьяной Навкой

Лиза Пескова и Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и знаменитая фигуристка Татьяна Навка поженились в 2015 году. От предыдущего брака с Екатериной Солоцинской у Пескова уже были дети - дочь Лиза и двое сыновей. Супруги развелись в 2012 году. Тогда Лизе было 14 лет. Дочь Дмитрия Пескова активно ведет свой Инстаграм и откровенно отвечает на вопросы подписчиков. Недавно поклонники спросили ее, как они с братьями пережили развод родителей. Лиза не стала скрывать, что поначалу им было непросто. Хотя бывшие супруги постарались создать максимально комфортную атмосферу для детей, чтобы это событие как можно меньше отразилось на них.

Свое детство Елизавета Пескова провела в школе-интернате во Франции. Возможно, именно то, что она с юности была оторвана от семьи, помогло ей спокойно пережить развод родителей. А уже в 17 лет Лиза начала вести самостоятельную жизнь — она переехала к своему молодому человеку.

- Я выросла в интернате, именно в этот период мои родители развелись, и я жила «отрывками» то тут, то там, - рассказала Пескова-младшая. - Лет с 16-17 не живу с родителями (был период с мамой, но не долгий). Сейчас уже, конечно, нет. Плюс у меня довольно рано появился молодой человек. Сейчас видимся всей семьей по воскресеньям, с папой иногда в будни. С мамой и братом редко, безумно по ним скучаю.

На вопрос о том, как она пережила развод родителей, Лиза ответила так:

- Через длительное выстраивание хороших отношений с каждым из членов семьи. А она у нас очень большая. Годы, опыт, взросление. Я вообще только в 18 осознала, что они развелись. До этого жила в интернате и в другом городе своей жизнью, - написала девушка.

Подписчики в Инстаграме спросили Лизу, как они с братьями пережили развод родителей. Фото: Инстаграм.

Подписчики задали Лизе вопрос и про ее отношения с мачехой Татьяной Навкой. Известно, что сейчас они с Татьяной дружат, но это, по словам Лизы, получилось далеко не сразу. Понадобилось время для того, чтобы Елизавета стала воспринимать новую жену отца как члена семьи. Теперь Лиза говорит, что «спустя годы баталий и ледовых побоищ» им удалось выстроить искренние и душевные отношения. Сейчас она зовет мачеху просто по имени – Таня.

Зато Лиза очень быстро подружилась с дочкой Татьяны Навки Александрой Жулиной. Сводные сестры часто встречаются и проводят вместе много времени.

- Саша — это единственный человек, с которым проблем не было никогда, - призналась Лиза.

У Лизы отличные отношения со сводной сестрой Сашей Жулиной. Фото: Инстаграм.

Со своей стороны Татьяна Навка тоже приложила немало усилий, чтобы наладить отношения с наследниками супруга. Спортсменка шутит, что на двоих у них с мужем шестеро детей. Обычно большая семья собирается вместе на отдыхе, и тогда Татьяна делится в Инстаграме снимками, на которых они с мужем позируют вместе с её дочкой от первого брака Сашей Жулиной, детьми Пескова от предыдущих браков - Миком, Дени, Николаем и Елизаветой, а так же с их общей дочкой Надеждой.