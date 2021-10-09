Все отлично, хотя он кашляет: Псаки рассказала о состоянии здоровья Байдена

Ранее о том, что Байден страдает от аллергии, никогда не сообщалось Фото: REUTERS

Очередной брифинг для журналистов, который провела в Белом доме пресс-секретарь нынешней президентской администрации Дженнифер Псаки, завершился неожиданным вопросом.

Один из журналистов участливо спросил – все ли в порядке с Байденом? Дескать, президента великой державы в последнее время донимает кашель, плюс Байден стал часто шмыгать носом прямо на публике.

Сотрудник СМИ призвал Псаки к честному и прямому ответу «до того, как появятся дикие домыслы».

Несмотря на то, что здоровье глубоко пожилого Джо Байдена давно и у многих вызывает много вопросов, пресс-секретарь Белого дома заверила, что у главы государства «все отлично».

Не вдаваясь в подробности, Псаки сказала, что у Байдена аллергия.

Это первое публичное упоминание об еще одной напасти, которая терзает здоровье 46-го президента США. Ранее о том, что Байден страдает от аллергии, никогда не сообщалось.

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