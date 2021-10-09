Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова ждут на ЯМЭФ

Ялтинский форум входит в число крупнейших деловых мероприятий страны

Оргкомитет VI Ялтинского международного экономического форума пригласил лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выступить спикером или модератором на форуме, который состоится с 4 по 6 ноября 2021 года на площадке отеля «Mriya Resort & SPA» в городе Ялта.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 8 октября был удостоен Нобелевской премии за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Организаторы ЯМЭФ считают участие представителей независимых СМИ, в частности Дмитрия Муратова, необходимым условием открытого диалога по вопросам повестки форума. Одна из задач ЯМЭФ – показать, что Крым открыт миру и готов к диалогу и сотрудничеству.

«Для нас очень важно, что на нашей экономической площадке могут быть высказаны различные точки зрения и безусловно, честью для нас станет участие в Форуме нового нобелевского лауреата. Мы поздравляем главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и приглашаем выступить на форуме спикером или модератором одной из секций мероприятия», – рассказал генеральный директор Фонда «ЯМЭФ» Наиль Габбасов.

Свое участие в деловой программе подтвердили российские и иностранные спикеры: депутаты Европарламента, эксперты в разных сферах, политики и бизнесмены из разных стран. Мероприятие состоится с соблюдением всех эпидемиологических норм, именно по этой причине число гостей в 2021 году ограничено 2,5 тыс. человек. Для всех желающих предусмотрены трансляции на официальном сайте.

Ялтинский форум входит в число крупнейших деловых мероприятий страны. Как пояснили в организационном комитете Форума, на VI ЯМЭФ особое внимание будет уделено вопросам цифровизации и свободы обмена информацией, ответственного и экологичного бизнеса (ESG). Ожидается участие в освещении форума представителей более 100 международных, федеральных и региональных СМИэ

Главная тема ЯМЭФ в 2021 году – «Мир. Россия. Крым. Послезавтра». Программа включает 50 деловых мероприятий по следующим тематическим направлениям: «Новая инфраструктурная политика России»; «Инвестиционная стратегия регионов»; «Приоритеты развития Крыма»; «Продвижение российского Крыма на международный рынок»; «Технологии и цифровизация. Инструменты успеха». Среди тем, предложенных к обсуждению на форуме, будут вопросы, которые касаются непосредственно средств массовой информации.

Напомним, VI Ялтинский международный экономический форум пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года на площадке отеля «Mriya Resort & SPA» в городе Ялта. Организационный комитет форума под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина сформирован распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 2882-р. Соорганизаторами форума в 2021 году выступают Республика Крым и Республика Башкортостан.