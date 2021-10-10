Можно ли прививаться от коронавируса после укуса собаки

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о прививках от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России продолжается рост заболеваемости ковидом. А смертность ставит антирекорды, превышая 900 человек в сутки. Врачи напоминают: самое надежное средство защиты от опасных для жизни осложнений COVID-19 - вакцинация.

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о прививках от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

? 45 лет назад я перенесла клиническую смерть после введения противостолбнячной сыворотки после укуса собаки. Была предупреждена, что любая вакцинация для меня смертельно опасна. На многие лекарства у меня аллергия. Как я могу получить пожизненный медотвод от любых прививок, включая вакцины против коронавируса?

Маслова З. С.

- Действительно, у вас имеются противопоказания к проведению вакцинации. Для получения медотвода необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

От редакции: в целом, если нет противопоказаний, то после любой сыворотки вакцинация не проводится как минимум в течение полугода, пояснил kp.ru врач-вакцинолог Евгений Тимаков. Потому что раньше этого срока прививка будет инактивирована, не даст защитного иммунного ответа. Что касается антирабической вакцины (от бешенства), то, по словам врача, специального протокола ее сочетания с антиковидной прививкой нет. Но можно порекомендовать стандартный временной интервал, как и между вакцинами от гриппа и ковида: 30 дней.

? Моему мужу удалили предстательную железу в октябре 2020 г. Диагноз был рак. Не является это противопоказанием для прививки от ковида?

С уважением.

Наталья

- Если операция была почти год назад и сейчас состояние стабильное, то можно смело вакцинироваться. Но следует иметь ввиду, что если супруг недавно получал или получает сейчас лучевую терапию либо химиотерапию, то иммунный ответ на вакцину может быть более слабым. Так что все равно нужно соблюдать все меры предосторожности: надевать маску или респиратор в людных местах, соблюдать дистанцию, использовать антисептики для рук.

Всем членам семьи, которые живут вместе с онкопациентом, нужно провакцинироваться (кроме тех, у кого есть противопоказания) - таким образом вы создадите «санитарный щит» вокруг вашего близкого, сведя риски его заражения к минимуму

? Подскажите, пожалуйста, можно ли в течение месяца после ревакцинации «Спутником лайт» прививаться от гриппа, не навредит ли это иммунитету и организму в целом?

Игорь

Спасибо.

- Вакцинироваться от гриппа можно через месяц после любой вакцины от COVID-19, в том числе, «Спутник Лайт».

? Пожалуйста, ответьте, можно ли вакцинироваться от коронавируса больным хроническим лимфоцитарным лейкозом? В течение ряда лет лечащие врачи утверждали, что нельзя вакцинироваться ни от гриппа, ни от пневмонии. Если можно, то какой вакциной?

Спасибо!

Лариса

- Если у вас сейчас состояние ремиссии, то вакцинироваться можно. Выбрать вакцину поможет лечащий врач. Иммунный ответ при вашем заболевании может быть более слабым в связи с тем, что вам наверняка проводили курсы химиотерапии. Поэтому следует продолжать соблюдать все неспецифические меры предосторожности тоже (маска в людных местах, социальная дистанция, антисептики. - Ред.). Окружающие вас близкие люди также должны быть провакцинированы.

Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции вам также необходимы в связи с со значительно большей уязвимостью к этим инфекциям из-за сниженного иммунитета. Вакцину от гриппа и пневмококковой инфекции можно сделать в один день. А между вакцинацией от COVID-19 и другими инфекциями должно пройти не меньше месяца.

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