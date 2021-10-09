Остановка с ковром "Возвращайся домой" изменила до неузнаваемости русское село Пежма

Молодежь теперь собирается на остановке с ковром. Фото: Алиса ТИТКО

Архангельское село Пежма ожило после приезда 35-летней Галины Никулиной. В екатеринбургском event-агентстве, где работала женщина, почти весь коллектив отправили на удаленку. Вернулась в родное село и Галина. Только было как-то некомфортно.

За два месяца она обустроила автобусную остановку с ковром и телевизором, организовала летний кинотеатр для детей. А потом задумала создать "место встреч" в бывшей котельной, поставить зимнюю горку и качели. Никулина поняла, что в селе дел много, а в Екатеринбурге справятся и без нее - уволилась с работы и осталась в родном селе, чтобы сделать его образцово-показательным.

Галина Никулина решила остаться в родном селе. Фото: Алиса ТИТКО

Взяла веник и стала убирать

Галина Никулина приехала домой летом 2020 года из Екатеринбурга на пару месяцев - переждать вспышку коронавируса. В Пежме она родилась и училась. Здесь осталась мама и племянник. Несколько недель наслаждалась природной красотой, пила чай на берегу реки Вага. Что делать в Пежме пару месяцев Никулина не понимала. Галина решила наконец-то выучить английский язык, дочитать начатые книги.

- А потом я обратила внимание, что подростки 10-15 лет собираются на неработающей автобусной остановке. Болтают, слушают музыку. Других мест-то и нет, местный клуб закрывается в 17.00, а тогда еще и карантин был. Ребята, конечно, обычные. Семечки щелкали прямо под ноги. Кто должен убрать? Они не знали. Я сама взяла веник и стала приводить в порядок остановку. Подростки стали помогать. Потом местные принесли цветы в горшках и картины, покосили вокруг траву, - рассказывает kp.ru Галина Никулина.

- А ковер, торшер? Говорят, что еще и телевизор был...

- Да, и телевизор был. Но беда произошла - упал он. Ковер отдала директор школы, а торшер появился, когда мой знакомый провел тут электричество. Классная получилась остановка, здесь продолжали собираться. Стали приходить и взрослые, даже ставили рядом лавки и чай пили. Но чего-то не хватало. Я предложила повесить надпись. Наши местные тик-токеры предложили Pezhma City или Welcome, но потом всем понравилась фраза "Возвращайся домой".

По вечерам в остановке включают свет и становится еще уютнее. Фото: Алиса ТИТКО

- Для вас эта фраза судьбоносная...

- Да. Обычно все едут в город на учебу, пытаются там зацепиться, чтобы не возвращаться. А у меня наоборот.

- На эту остановку приходит автобус из Вельска?

- Сюда не приходят автобусы. Они останавливаются возле клуба, где нет никакой остановки. Наша остановка стала больше какой-то беседкой для посиделок и встреч.

Фото необычной остановки разлетелось по соцсетям. О небольшом селе Пежма узнали в других регионах. Сюда стали заезжать путешественники и блогеры. Дизайнер Рустам из Ярославля привез иллюминацию для надписи "Возвращайся домой". Удалось организовать летний кинотеатр - прямо за гаражами собирали детей и смотрели фильмы.

- Сельские власти сами позвонили мне и сказали: "Так у тебя хорошо все выходит, мы тоже хотим помогать". Под Новый год мы организовали 12-метровую деревянную горку для катаний, поставили качели. Это был такой праздник для детворы. Приезжали кататься даже из соседних сел. Сейчас я хочу организовать "третье место".

- Что такое "третье место"?

Еще одна остановка, которую Галина предлагает обустроить и назвать "Я дома". Фото: Алиса ТИТКО

- Первое - дом, второе - работа, третье - отдых. Вот я хочу создать общественное пространство - "место для встреч". Это не кафе. Никакого алкоголя. Поставить телевизор, провести Wi-Fi, поставить чайник, проводить мастер-классы, лекции.

По словам Галины, в селе Пежма (да, и во многих городах) нет пространств для молодежи, где они могли бы просто собираться: кто-то рисовать, кто-то болтать, кто-то смотреть видео на телефонах. Как правило, дети всегда собираются на улице. Не все могут позвать домой, а кафе - и вовсе не по детскому карману.

В Пежме под обустройство "места встреч" Галине Никулиной выделили заброшенную кочегарку. В ней только недавно появились окна, отремонтирована крыша, еще нет дверей, электричества и отопления.

- Чтобы получить государственный грант на этот проект, нужно найти помещение с капремонтом. На капремонт никто денег дать не может - какая-то несостыковка. Нам стали помогать люди со всей России - я объявила сбор на краудфандинговой платформе (общественный сбор денег на реализацию идеи). Мы собрали 500 тысяч рублей. Сейчас работы начаты, очень хочется довести этот проект до конца, - говорит Никулина.

Часовне Зосимы и Савватия кон.XVIII - нач.XIX вв тоже нужна реставрация. Фото: Алиса ТИТКО

- Если у Гали получится, то будем ходить отдыхать от родителей. Это будет наша квартира, - добавляет местный подросток Антон.

- Вот таких пежмарей у меня уже около 40. Это такая активная группа, - говорит Галина.

- Пежмари - это местные жители Пежмы?

- Да-да. А ребята от 7 до 10 лет - пижмарята-блогеры. Их тоже собрался целый отряд, они помогают собирать мусор, составили мусорную карту Пежмы. Очень хорошо у них получается.

Местная молодежь сдружилась с Галиной, ребята поддерживает все ее проекты и помогают. Никулина стала организовывать походы, выезды в бургерную и аквапарк. Родители доверяют Галине и отпускают с ней детей.

Из заброшенного дома сделали арт-объект. Фото: Алиса ТИТКО

Должно быть интересное детство

Большой победой Галина считает два реализованных проекта - скейт-парк и воркаут-площадку. Их помог реализовать здешний фермер. Местные помогли расчистить под спортивные площадки большую территорию, демонтировали аварийную водонапорную башню.

- В вашем детстве в Пежме какие были развлечения?

- Никаких. Вот сейчас для ребят создали кружок по дзюдо. Но в селе 180 детей, и не все хотят дзюдо. Теперь мечта создать футбольное поле и баскетбольную площадку. Прошу местные власти включить эти проекты в планы на 2023 год.

Своими силами Галина с ребятами сделали фотозону с разноцветными лентами и декоративными горшочками. Установили ее на холме с видом на храм и красивые закаты.

- Девчонки сделали четыре разные стороны: ленты, цветы, фото в стиле Pin up. Мы соорудили конструкцию, а потом везли на тракторе по селу - со стороны смотрелось, как цыганская свадьба, - смеется Никулина.

Для девочек придумали фотозону с лентами и цветами. Фото: Алиса ТИТКО

Чуть ниже уже расчистили смотровую площадку, но пока не знают, что там придумать - сделать парк с лавочками, фонтан или городскую площадь.

Из одного заброшенного дома, который уже стал постепенно врастать в землю, сделали арт-объект - дети нарисовали свои мечты и переживания. Восьмилетний Дима создал картины о заготовке сена с папой и о том, как на него напали осы - в стиле известной работы "Крик" норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Остальные заброшки Галина предлагает разрисовать опытным художникам и любителям из разных регионов. А для этого хочет организовать граффити-фестиваль в Пежме.

Блогеры восстановили крышу часовни Кирика и Иулитты 1692 года. Фото: Алиса ТИТКО

На берегу реки начали благоустраивать набережную, приводят в порядок местный парк Победы. Благие дела стали делать и приезжие. Блогеры обратили внимание на разрушающуюся часовню Кирика и Иулитты 1692 года постройки. При поддержке Фонда президентских грантов смогли отремонтировать крышу, но работы нужно продолжать. Как и в часовне Зосимы и Савватия кон.XVIII - нач.XIX вв, которая "подлежит государственной охране".

Удалось поставить качели на набережной. Фото: Алиса ТИТКО

- Много идей и немало времени уходит на реализацию. А когда работать, на какие средства живете вы?

- Первые месяцы жила на накопления. Хотела найти ставку в Пежме, но здесь все места давным-давно заняты - кадрового движения нет совсем. Мне хватает фриланса. Периодически выполняю какую-то работу, читаю платные лекции.

- Как считаете, сколько потребуется лет, чтобы вы реализовали все проекты и со спокойной душой могли поехать снова в Екатеринбург или в другой город?

- А я уже все решила. Остаюсь здесь навсегда. Я видела еще одну историческую остановку. Предлагаю ее тоже обустроить и назвать "Я дома". Побывав дома, я поняла, что мне другие города не нужны. Я видела много, и в других странах была: Амстердам, Непал, видела всю движуху Fifa, самолеты, аэропорты. А потом я приехала в Пежму - тут малина, река, стала собирать мусор. С одной стороны - каторга, а не отдых, но намного больше спокойствия, чем в большом городе. Я нужна здесь. У детей должно быть интересное детство и я постараюсь помочь своим односельчанам.