«Будто газопровод строишь»: Ургант пошутил над танцем Бузовой на пилоне

Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Фото: Инстаграм.

Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Поющая телеведущая рассказала Ивану о личной жизни и творчестве, а также сообщила, что берет уроки танцев на пилоне. Ургант тут же попросил Ольгу продемонстрировать свое умение. На что она с радостью согласилась.

Телеведущая, одетая в черный топ и облегающие латексные брюки, смело подошла к пилону. Однако почти сразу выяснилось, что умеет пока Ольга не слишком много. Под песню «Пока ты без дел» 35-летняя певица показала, как она научилась приседать с широко расставленными ногами, прислоняясь спиной к шесту, а также наклоняться и прогибать спину.

Ургант попросил Ольгу продемонстрировать свои таланты. Фото: кадр видео.

По ходу ее номера Ургант постоянно подшучивал над Ольгой. А в финале, словно в смущении, закрыл лицо руками. После завершения номера телеведущий оценил навыки своей гостьи.

- Ты как будто газопровод строишь, - пошутил Иван.

Ольга впрочем, ничуть не обиделась. Известно, что телеведущая отличается хорошим чувством юмора и готова первой посмеяться над собой. Например, когда Иван предложил Ольге выпить коньяк в честь дня рождения Губерниева, она и глазом не моргнула.

- На этой неделе был самый главный праздник - день рождения у Губерниева. Я предлагаю по коньячку, - обратился к Ольге Ургант.

- Спасибо, Вань, давай! – легко согласилась Бузова.

"Ты как будто газопровод строишь", - пошутил Иван. Фото: кадр видео.

Своим предложением Ургант напомнил зрителям о стычке Ольги с телеведущим Дмитрием Губерниевым. В июне этого года в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» комментатор поинтересовался у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. Услышав этот вопрос, Ольга разрыдалась и устроила истерику в прямом эфире.

- Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью, мне нельзя! Я сейчас лечусь… Я перенесла операцию сложнейшую! - сказала телеведущая.

В ответ Дмитрий Губерниев попытался отшутиться. Спортивный комментатор уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова больше не захотела его слушать и в слезах ушла в гримерку, предварительно назвав комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.