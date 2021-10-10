Дом самого известного мафиози Америки не будут сносить

Особняк, расположенный на набережной, выполнен в испанском колониальном стиле Фото: REUTERS

Самый известный американский мафиози Аль Капоне жил и «работал» в Чикаго. А после длительного тюремного заключения и лечения он отправился коротать свой век в семейный особняк, расположенный в солнечной Флориде. В этом доме в 1947 году гангстер отправился в мир иной.

Впоследствии дом переходил из рук в руки. Последними его владельцами стала пара девелоперов, которые приобрели его за почти $11 миллионов, решив снести строение и построить на его месте более современное жилье.

Жители Майами стали активно протестовать: они хотели, чтобы дом, не смотря на репутацию Аль Капоне, все же остался в своем первозданном виде. Под соответствующей петицией поставили подписи более чем 25 тыс. горожан.

В этом доме в 1947 году гангстер отправился в мир иной Фото: REUTERS

Девелоперы, решив сохранить свое доброе имя, вновь выставили строение на продажу и получили за него $15,5 миллионов, передает FoxBusiness.

Аль Капоне, потомок итальянских иммигрантов, родился в Бруклине (штат Нью-Йорк). Под прикрытием мебельного бизнеса и сети химчисток он занимался бутлегерством, сутенерством и игорным бизнесом. К суду его смогли привлечь только за неуплату налогов.

Он купил этот дом с семью спальнями и семью ванными комнатами в 1928 году за $40 тысяч.

Особняк, расположенный на набережной, выполнен в испанском колониальном стиле. Также на территории поместья есть дом для гостей и домик у бассейна.