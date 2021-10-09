Выбираем качественный репчатый лук

Екатерина Головкова

– Расскажите, пожалуйста, как правильно выбрать лук при покупке?

– О чем важно помнить при выборе репчатого лука:

поверхность должна быть сухой и твердой;

луковица должна быть достаточно тяжелой (если вес луковицы не соответствует ее размеру, то внутри она может быть сухой);

на шелухе и поверхности луковицы не должно быть пятен, точек или следов жизнедеятельности насекомых (механических повреждений на луковице также быть не должно);

на поверхности репчатого лука не должно быть увлажненных участков (если такие места еще и сильно пахнут, то лук однозначно испорчен);

в области корешков хорошего лука не должно быть ни налета, ни признаков плесени, ни слишком большого скопления земли;

чем светлее репчатый лук, тем более острым вкусом он будет обладать;

аромат у лука должен быть слабым и не едким;

красный лук хранится меньше, чем белый и золотистый – этот нюанс следует учитывать, если вы приобретаете лук для длительного хранения.

– От покупки какого лука лучше отказаться?

– От лука с признаками гнили или порчи, с различными повреждениями.

– Как контролируется выращивание лука на территории РФ?

– Процесс выращивания – вне компетенции органов Роспотребнадзора. Контроль лука как готовой продукции, поступающей в продажу, так и сырья, используемого при производстве пищевой продукции и при изготовлении блюд на предприятиях общественного питания, осуществляется в ходе плановых и внеплановых мероприятий по контролю. Плановые проверки Роспотребнадзора установлены в зависимости от категории риска объекта контроля.

– Куда нужно обращаться, если лук оказался некачественным? Нужен ли чек?

– Если вы купили некачественный товар, то вправе обратиться к продавцу и:

потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать возврата уплаченной за товар суммы, то есть отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом продавец не имеет право удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери товарного вида продукта или других подобных обстоятельств.

Отсутствие чека не является основанием для отказа. Если ваши требования не были удовлетворены, следует обратиться в Роспотребнадзор с копией отказа.