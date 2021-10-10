Тайна манной каши

Если вы любите манную кашу, то полностью отказываться от ее употребления не стоит, однако и основным блюдом в рационе она быть не должна

Манная каша – противоречивое блюдо. Нынешнее поколение уверено, что, помимо сытости и пустых калорий, оно ничего не дает, а представители старшего поколения не сомневаются, что манная каша – один из самых полезных продуктов. Настала пора разобраться и написать правду об этом блюде.

Что такое манка? Манная крупа (или манка) – перемолотые зерна пшеницы. Ее используют не только для приготовления каши, но и добавляют в различную выпечку, соусы, запеканки и многое другое.

Плюсы:

быстро варится;

хорошо усваивается;

не оказывает раздражающего воздействия на органы желудочно-кишечного тракта из-за низкого содержания клетчатки (около 0,2%).

Минусы:

высокая калорийность;

низкое содержание витаминов и микроэлементов.

В связи с вышеперечисленным манная каша рекомендуется в период восстановления после перенесенных инфекционных и неинфекционных заболеваний и операций, пожилым и людям с проблемами органов пищеварения. Можно включать в рацион блюда с манной крупой детям с дефицитом массы тела. Но манка абсолютна бесполезна для здоровых людей, а ее частое употребление приводит к быстрому набору веса.

Манная каша содержит в своем составе глютен (клейковину), который не вреден для здорового человека. Однако некоторые люди не переносят глютен. Такое состояние называется целиакия – под влиянием глютена нарушается всасывание полезных веществ и витаминов, наблюдается расстройство стула.

Если вы любите манную кашу, то полностью отказываться от ее употребления не стоит, однако и основным блюдом в рационе она быть не должна. А если и готовить блюда из манки, то лучше добавлять в них свежие фрукты или ягоды.