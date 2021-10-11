"На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук", оголодавшие морпехи, "Не бояться трудностей, не бояться смерти", экологически чистый мягенький папир, на земле Чукотской

Саакашвили решил исполнить романтическое представление Фото: REUTERS

Вслед за А. А. Навальным и М. Н. Саакашвили решил исполнить романтическое представление "Воздушный корабль – 2" – "Несется он к Грузии милой, где славу оставил и трон!".

"И только что землю родную

Завидит во мраке ночном,

Опять его сердце трепещет

И очи пылают огнем.

На берег большими шагами

Он смело и прямо идет,

Соратников громко он кличет

И маршалов грозно зовет!".

Но поскольку соратники то ли погибли, то ли изменили, призывы и позывы падают в пустоту. Великий Император, видя, что тут ловить нечего, пускался в обратный путь. Великий Реформатор был более уперт, и органы новой власти препроводили его в КПЗ.

Где он сперва объявил о бессрочной голодовке, но затем рассудил, что жизнь дается человеку один раз. После чего купил телевизор и стал вкушать мед. Миша, питающийся медом, это известный сюжет, и таким образом закончилась эпопея .

Тем временем в Москве происходили не менее драматические события с участием сотрудников американской миссии. Детский психолог т. Корнилов после работы посетил заведение общепита, где после кратковременной отлучки обнаружил отсутствие рюкзака. В котором было немного наличности, спортивная форма и компьютерная мышь. Общей стоимостью 15 т. р. В преступном деянии были изобличены служащие корпуса морской пехоты США – камера наблюдения зафиксировала, как они с добычей входят в здание посольства.

В преступном деянии были изобличены служащие корпуса морской пехоты США

Главе миссии Салливану следует обратить внимание на вопросы довольствия морских пехотинцев. Очевидно, они недоедают, и вынуждены промышлять мелкими кражами.

Если морпехи голодают, то европейцы холодают. Цены на природный газ продолжают бить рекорды, отопление жилищ составляет потребность, но как же быть с экологическим императивом? Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нашла выход: "Европейский зелёный переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей зелёной сделки, чтобы стать энергетически независимыми".

Если, клацая зубами, продолжать озеленяться, то, может быть, когда-нибудь и настанет счастливое безуглеродное будущее. Опять же и знаменитый экономист Дж. М. Кейнс оптимистически замечал: "В долгосрочной перспективе все мы покойники". Ему вторил и Мао Цзэдун: "Не бояться трудностей, не бояться смерти".

Но зеленую сделку надо понимать и шире. Генеральный директор Конфедерации бумажной промышленности Великобритании Эндрю Ларджа бьет тревогу: "Производители серьезно затронуты ростом расходов на производство туалетной бумаги и ее упаковку. Это бьет по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции". Возможно, просвещенным мореплавателям придется по старинке подтираться газеткой. Если, конечно, газетки будут в доступности, что тоже не факт.

Тут нужен радикальный переход: лопухи, соломенные жгуты, в приморских областях на древнегреческий манер – галька.

На другом краю света, на земле Чукотской другие проблемы. Граждане Юсупов О. В., Струсевич С. Н., Гладков А. В предложили отставному генерал-майору Сасыкову купить должность губернатора Чукотки за 4 млн. долл. Но генерал, верный долгу, притворно согласившись, сообщил органам о предложении. Ему были вручены деньги, под наблюдением агентов ФСБ он вручил их посредникам, после чего те были задержаны.

Если бы об этой негоции узнал Р. А. Абрамович, он был бы изрядно удивлен. Роман Аркадьевич, бывший чукотским губернатором с 2001 по 2008 г., а затем еще пять лет – главой местного заксобрания, не платил ни 4, ни 400 млн., чтобы занять доходную должность, и даже скорее тяготился ею, поскольку издержки и труды были довольно велики. Однако, наверху ему было твердо сказано: "Надо, Рома, надо".

Губернаторское служение Абрамовича было подобно древнегреческой литургии, когда полис поручал богатому человеку нести за свой счет какую-нибудь повинность: корабельную или, как в случае Абрамовича, дальневосточную. А в позднем Риме такие поручения были настолько разорительны, что богачи всячески от них отбивались.

Но у нас теперь не Рим и не Греция, и граждане Юсупов, Струсевич и Гладков явно полагали, что 4 млн. долл. – сумма плевая, которую при сноровке на посту губернатора хоть и Чукотки можно многократно окупить.