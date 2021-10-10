Сын Байдена продает свои картины по цене полотен Матисса и Дега

После того, как 50-летний Хантер заставил себя слезть с крепкого алкоголя и наркотиков, он открыл в себе талант художника-абстракциониста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын президента США Джо Байдена Хантер, едва не сорвавший избирательную кампанию отца своим участием в коррупционных бизнес-сделках на Украине, вновь оказался в центре скандала, где могут фигурировать «грязные деньги».

После того, как 50-летний Хантер заставил себя слезть с крепкого алкоголя и наркотиков, он открыл в себе талант художника-абстракциониста. «Для меня живопись – это попытка выявить то, что я понимаю под универсальной истиной», - витиевато объяснился новоиспеченный живописец. Правда, далеко не всем работы Байдена-младшего пришлись по вкусу. Ведущий популярного шоу на телеканале Fox News Грег Гатфилд был резок:

Картины Байдена младшего стоят около полумиллиона долларов Фото: Кадр видео

- Я живу в Нью-Йорке и знаю, как выглядит рвота бродяги. Очень похоже на картины Хантера. Но если бы споры велись только о вкусах! Нью-йоркская галерея SoHo Жоржа Бергеса, которая выставила на продажу 15 картин Хантера Байдена, заявила, что по договоренности с Белым домом не будет разглашать имена покупателей. Мол, это поможет уберечь самого президента и членов его семьи от постороннего влияния.

- Я думаю, что анониму, личности которого ни мы, ни Хантер Байден никогда не узнают, будет сложно оказывать какое-либо влияние, – заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Имя покупателя картины будет держаться в тайне Фото: Кадр видео

Между прочим, цены за абстрактные сюжетики президентского сына воистину космические: от 75 тысяч долларов до полумиллиона! Телеканал NBC News обескураженно констатировал, что за такие деньги на аукционах продаются полотна кисти Матисса или Дега. Бывший руководитель комитета по этике в администрации США Уолтер Шауб не скрывает свое возмущение, намекая, что покупатели просто дают таким способам взятку властям:

- Вместо того, чтобы рассказать, кто платит возмутительные суммы за работы Хантера Байдена, чтобы мы могли понимать, получают ли эти люди доступ к правительству, Белый дом пытается нас убедить, что мы никогда не узнаем личности покупателей.

Продажи картин будут проводиться профессионалами Фото: Кадр видео

Торги еще не начались, а администрацию уже уличили в подкупе владельца галереи. Газета New York Post сообщила, что недавно объем федеральной ссуды заведению неожиданно возрос с $150 тысяч до $350 тысяч. В добавок галерея получила дополнительные 80 тысяч долларов на зарплаты сотрудникам в период пандемии. А сотрудников там оказалось всего двое. Но это, конечно, обычный бонус, а не коррупция...