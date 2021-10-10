Инфекционист: версия об эволюции коронавируса в теле шахтера не имеет научного подтверждения

Существует версия, что коронавирус мутировал в теле китайского шахтера еще в 2012 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус стремительно эволюционировал в теле одного из шахтеров, который заразился странной болезнью на шахте в Моцзяне (провинция Юньнань) еще 10 лет назад - в 2012 году! Об этом заявил вирусолог Джонатан Латэм, руководитель Bioscience Resource Project - это организация, которая ведет сайт, посвященный исследованиям в области сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Вирусолог Джонатан Латэм, руководитель Bioscience Resource Project Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По версии Латэма, дело было следующим образом: группа шахтеров чистила шахту от помета летучих мышей. Шестеро из них в результате заболели болезнью, которая напоминала Covid-19. Горняки попали в реанимацию, были подключены к аппарату ИВЛ, трое из них погибли. Образцы биоматериалов бедолаг отправили для анализа в лабораторию в Ухане. Затем, вероятно, спустя 7 лет в Уханьском институте вирусологии произошла утечка “шахтерского” вируса, которая привела в пандемии. Насколько состоятельна очередная версия лабораторного происхождения коронавируса? Об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” мы поинтересовались у врача-инфекциониста Георгия Викулова, руководителя Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

- Утверждение о том, что якобы у одного шахтера произошла эволюция вируса и это является основой пандемии, конечно, не имеет никакого научного подтверждения, - говорит Георгий Христович. - В серьезных медицинских изданиях уже опубликованы данные, которые подтверждают генетическое происхождения Sars-CoV-2 от дикого коронавируса летучих мышей и панголинов. Вирус получил генетический обмен информации от этих животных, произошла рекомбинация, то есть, изменилась генетическая структура вируса. В результате Sars-CoV-2 преодолел межвидовой барьер стал передаваться от животных к человеку. А потом уже от человека к человеку. Это достаточно подробно и обстоятельно расписано с проведением соответствующих исследований. Так что исходное происхождение – это животный мир.

- А почему появляются такие бездоказательные версии, как про шахтеров и помет летучих мышей?

- Такие истории, в принципе, характерны для появления новых вирусов. Если мы вспомним историю любой новой вирусной инфекции, она окутана различными теориями происхождения. Например, когда появился ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) конспирологи утверждали, что он был создан, якобы, в недрах лабораторий ЦРУ. Эту теорию какое-то время активно муссировали СМИ. Но в науке есть такое понятие, как эволюция вируса. Она действительно происходит. Наиболее значимая эволюция коронавируса, произошла в Индии, когда в стране регистрировалось по 300-400 тысяч новых случаев в сутки. В результате такого всплеска заболеваемости произошли мутации, которые привели к появлению штаммов «Дельта», «Дельта+». Они сегодня преобладают в нашей стране и в мире в целом.

- ВОЗ заявляет, что на пути борьбы с ковидом пройдено уже более 60 процентов пути. Каким образом это вычислили? Сколько еще осталось: год – полтора?

- Не существует достоверных формул и расчетов, потому что на ход пандемии влияет огромное количество факторов. Поэтому рассчитать в какой точке мы находимся, это очень непростая задача. Прогноз можно сделать, при условии понимания примерных темпов вакцинации населения и создания иммунной прослойки в масштабах планеты в целом. На сегодняшний день мир не достиг даже 50-процентного уровня иммунизации населения. Поэтому у человечества еще нет коллективного иммунитета. Именно поэтому сейчас идет подъем заболеваемости и в Российской Федерации ситуация стала напряженной. Посмотрите для сравнения, что происходит в Израиле: за два месяца ревакцинированно более 60% людей и заболеваемость упала в три раза. Случаи гибели людей там носят единичный характер, а большинство пациентов, которые попадают в реанимацию - люди из групп риска, кто не получил вакцину. Это яркое доказательство того, какую роль играет вакцинация во время пандемии.

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