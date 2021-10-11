Анекдоты: Не любовница, а третья половинка…

Жены - они как вулканы: реально опасны те, которые долго молчат.

* * *

А вам не кажется, что в России штрафодобывающая отрасль опередила по доходам нефтедобывающую?

* * *

- Напомни, как его звали? Мультиокунь? Гиперлещ?

- Поликарп!

* * *

Почувствовала себя такой крутой, когда написала в списке дел «купить землю».

Для цветов, конечно, но звучит хорошо.

* * *

Раньше было все понятно: корабль тонет - спасайте женщин и детей.

А теперь все будут спорить, кто какого пола и кем себя ощущает, пока корабль не потонет.

* * *

- А как ты догадался, что я левша?

- У тебя левая ноздря шире.

* * *

- Пап, помоги найти общий знаменатель.

- Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех пор, когда еще я ходил в школу.

* * *

Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, можно заметить, как она от радости, что вы вернулись с работы домой, носится по квартире.

* * *

Когда жена вернулась с холодным пивом, включила футбол и начала под музыку изящно раздеваться, муж понял: машину уже не восстановить…

* * *

- Здравствуйте, а можно девочку в синхронное плавание записать?

- Конечно, у нас как раз одна утонула!

* * *

На пляже сидела женщина сомнительного поведения. Скоро вокруг нее собралась толпа сомневающихся.

* * *

- Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала…

- Ой, какие мы умные стали… В машинах разбираемся! Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?

- В машине…

- А машина где?

- В реке...

* * *

- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться?

- Мне для фоток на сайте знакомств...

* * *

Российских хакеров обвинили в невмешательстве в немецкие выборы.

* * *

Грибник заблудился в лесу. День бредет по лесу, другой, на третий день натыкается на другого грибника.

- Ура, наконец-то, а то три дня уж как заблудился!

- Ну и чего радуешься?! Я уже месяц как заблудился…