Анекдоты: Не любовница, а третья половинка…

Жены - они как вулканы: реально опасны те, которые долго молчат.
* * *
А вам не кажется, что в России штрафодобывающая отрасль опередила по доходам нефтедобывающую?
* * *
- Напомни, как его звали? Мультиокунь? Гиперлещ?
- Поликарп!
* * *
Почувствовала себя такой крутой, когда написала в списке дел «купить землю».
Для цветов, конечно, но звучит хорошо.
* * *
Раньше было все понятно: корабль тонет - спасайте женщин и детей.
А теперь все будут спорить, кто какого пола и кем себя ощущает, пока корабль не потонет.
* * *
- А как ты догадался, что я левша?
- У тебя левая ноздря шире.
* * *
- Пап, помоги найти общий знаменатель.
- Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех пор, когда еще я ходил в школу.
* * *
Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, можно заметить, как она от радости, что вы вернулись с работы домой, носится по квартире.
* * *
Когда жена вернулась с холодным пивом, включила футбол и начала под музыку изящно раздеваться, муж понял: машину уже не восстановить…
* * *
- Здравствуйте, а можно девочку в синхронное плавание записать?
- Конечно, у нас как раз одна утонула!
* * *
На пляже сидела женщина сомнительного поведения. Скоро вокруг нее собралась толпа сомневающихся.
* * *
- Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала…
- Ой, какие мы умные стали… В машинах разбираемся! Ты хоть знаешь, где карбюратор находится?
- В машине…
- А машина где?
- В реке...
* * *
- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться?
- Мне для фоток на сайте знакомств...
* * *
Российских хакеров обвинили в невмешательстве в немецкие выборы.
* * *
Грибник заблудился в лесу. День бредет по лесу, другой, на третий день натыкается на другого грибника.
- Ура, наконец-то, а то три дня уж как заблудился!
- Ну и чего радуешься?! Я уже месяц как заблудился…