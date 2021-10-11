В Британии установят слежку за женщинами, гуляющими в одиночестве

В королевстве разработали приложение, которое будет отслеживать путь женщины, идущей в одиночку Фото: REUTERS

В ответ на заявление премьер–министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что полиция слишком мало внимания уделяет расследованию преступлений против женщин, в королевстве разработали приложение, которое будет отслеживать путь женщины, идущей в одиночку.

Приложение для мобильного телефона так и называется - Walk Me Home (Проводи меня домой»).

Суть его работы состоит в том, что женщина, собравшаяся прогуляться в одиночестве, вводит в приложение начальную и конечную точки своего путешествия, а затем с помощью звонка на короткий номер или отправки SMS запускает трекер.

Программа определяет время в пути и расчетное время прибытия к финишу, после чего самостоятельно звонит ей на мобильный. Если же абонент не отвечает на звонок, программа связывается с экстренными службами и передает им имеющиеся данные.

Предполагается, что приложение позволит правоохранителям вовремя среагировать, если женщина стала объектом нападения.

Британская телекоммуникационная компания BT Group, разработавшая трекер, утверждает, что приложение можно использовать не только во время пеших прогулок, но и во время путешествий или поездок на такси.

– Мужское насилие приводит к тому, что многие люди, особенно женщины, живут в страхе, – приводит BBC заявление гендиректора BT Group Филиппа Янсена.

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