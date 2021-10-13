В какой банк лучше всего перевести пенсию?

Большинство пенсионеров мечтают о лучшей финансовой защищенности. Фото: АО «Почта Банк»

По данным Банка России, большинство пенсионеров получают пенсии на банковские карты. Это не только проще, удобнее и безопаснее, но и выгоднее. Но банков сотни. Как выбрать тот, где будет наибольший доход и другие, важные для пенсионеров льготы? «Комсомолка» нашла ответ на этот вопрос. Наилучшие условия по большинству показателей предлагает Почта Банк.

Какие выгоды?

Люди старшего поколения умеют считать деньги, поэтому их выбор банка чаще всего осознанный. Те, кто перевел свою пенсию в АО «Почта Банк», сделали это, потому что для пенсионеров там есть важные привилегии.

Во-первых, на минимальный остаток средств на пенсионном счете начисляется до 7,5% годовых.

Во-вторых, снимать деньги можно в банкомате любого банка страны: до 10 тыс. руб. в месяц – без комиссии.

В-третьих, при оплате ЖКУ и других услуг в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах комиссия также не взимается.

Для людей, живущих на пенсию, все перечисленное весьма существенно. Не зря эксперты рынка называют пенсионный продукт Почта Банка одним из лучших.

Не менее важно и то, что за покупки, оплаченные пенсионером картой Почта Банка (в рамках подключенной программы лояльности «Мультибонус»), до конца года будет возвращаться часть потраченных средств:

- при оплате в продуктовых магазинах – 5%,

- в аптеках – 3%,

- на АЗС, а также за покупки ж/д билетов, одежды и обуви – 3%,

- за все покупки – 1%.

Кешбэк начисляется в бонусах, которые можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус». Те, кто уже участвует в этой программе, говорят, что в месяц им возвращается до 5 тыс. руб.

Как оформить?

Оформить получение пенсии в Почта Банке можно всего за 15 минут.

Посетить офис Почта Банка.

Его офисы есть в 15 тыс. почтовых отделений страны, поэтому найти ближайшее нетрудно. Но луч-ше уточнить адрес на сайте pochtabank.ru

С собой возьмите: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Сотрудник банка откроет вам «Сберегательный счет» и поможет оформить заявление о доставке пенсии на него, а также передать это заявление в Пенсионный фонд РФ. Кроме того, сотрудник бесплатно выдаст вам неименную карту «Мир», которой и будете пользоваться в дальнейшем.

Вызвать сотрудника банка на дом.

Этот способ еще проще. Для этого нужно на сайте pochtabank.ru войти в раздел «Онлайн-заявки» и заполнить заявку на перевод пенсии. После этого - дождаться звонка сотрудника банка, чтобы под-твердить встречу. Когда тот придет, опознать его можно по фирменному бейджу Почта Банка.

Если вы уже являетесь клиентом Почта Банка, оформить заявление на перевод пенсии можно в мобильном приложении или интернет-банке Почта Банк Онлайн, в разделе «Моя пенсия».

Уточнить адреса отделений банка и получить подробную консультацию можно по тел. 8 800 550 0770 (звонок по России бесплатный) или на сайте: pochtabank.ru

«Сберегательный счет» — текущий счет с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счете в течение календарного месяца. В рамках тарифа «Пенсионный»: на сумму от 0,01 до 999,99 руб. (включительно) — 0% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. (включительно) — 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) по «Сберегательному счету» при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму до 10 000,00 руб. — 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) по «Сберегательному счету» при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от 10 000,00 руб. — 5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) для клиентов, впервые открывших «Сберегательный счет» с 01.08.2021, в течение первых 6 месяцев устанавливается повышенная ставка на 2,5% по всем тарифным планам; при сумме остатка от 1 000 000,01 руб. и выше: на часть суммы остатка до 1 000 000,00 руб. (включительно) — согласно вышеуказанным значениям для каждого тарифа для минимального остатка от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от/до 10 000,00 руб.; на часть суммы остатка от 1 000 000,01 руб. и выше — 3,5% годовых. Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление на счет пенсионных выплат. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 рублей в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ — 0%; в банкоматах и ПВН других банков по тарифу «Пенсионный» в пределах 10 000 руб. в календарный месяц — 0%, свыше 10 000 руб. — 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц — 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН — пункт выдачи наличных. Начисление бонусов осуществляется по программе лояльности «Мультибонус» (далее — Программа) c 01.02.2020 — бессрочно. Порядок начисления, использования бонусов, информация об организаторе — на pochtabank.ru. Начисление бонусов за покупки в продуктовых магазинах и гипермаркетах осуществляется в рамках Акции «Бонусы за покупки в категории «Супермаркеты» для пенсионных клиентов» в рамках Программы. Сроки проведения: с 01.06.2021 по 31.12.2021. Организатор Программы — АО «Почта Банк». Информация о полных условиях Программы и акций — на multibonus.ru и pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ № 650. АО «Почта Банк».

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