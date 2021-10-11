У дачников забрезжил свет: правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям

Мишустин также рассказал, что правительство запускает пилотный проект по введению электронных аттестатов о среднем образовании. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Владельцам садовых участков будет проще подключиться к электросетям. Правительство решило упростить действующий порядок. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

По действующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку .

- Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников, - сказал Мишустин.

Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней.

- Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила, - сказал премьер. Он отметил, что сейчас вопрос подключения к электросетям зачастую зависит от личных отношений с руководством СНТ, к тому же за эту услугу дерут втридорога.

Мишустин также рассказал, что правительство запускает пилотный проект по введению электронных аттестатов о среднем образовании.

- Правительство продолжает расширять сферу применения современных технологий в образовании, создавая новые удобные сервисы. Это еще один шаг в достижении национальной цели по цифровой трансформации, которую определил президент, - сказал Мишустин.

В эксперименте будут участвовать школы, работающие на базе пяти российских университетов – МГТУ им . Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).

Как отметил премьер, цифровые аттестаты будут доступны на портале госуслуг.

- Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника, - пояснил Мишустин.