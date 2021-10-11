Как «Василий Тёркин» пришёл в Казахстан

Касым Аманжолов с матерью и родственниками. Иллюстрация: nv.kz

11 октября литературная общественность Казахстана отмечает 110-летие со дня рождения поэта и переводчика Касыма Аманжолова (1911-1955). Проживший короткую и яркую жизнь Аманжолов завоевал известность не только как автор сатирических и лирических стихотворений и поэм, он перевёл на казахский язык произведения Пушкина, среди которых «Полтава», перевёл драму Лермонтова «Маскарад», его перу принадлежит перевод поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» и поэмы Владимира Маяковского «Во весь голос».

Стихи Касыма Аманжолова изданы многотысячными тиражами, незадолго до войны он был удостоен премии литературного конкурса, посвящённого двадцатилетию комсомола за поэму «Таинственная девушка». Имя Аманжолова носят улицы в Нур-Султане, Шымкенте, Уральске, Атырау и Караганде, где ему установлены памятники. Краткую биографию поэта можно найди в Большой советской энциклопедии. Некоторые стихотворения Аманжолов положил на собственную музыку.

Молодой поэт Аманжолов читает свои первые стихи сокурсникам. Иллюстрация: nv.kz

«Исключен за хулиганство и национализм»

«Его любили при советской власти, любят и сейчас. Касым Аманжолов умер рано, но ещё при жизни успел прославиться. А после смерти занял почётное место на литературном олимпе казахской литературы, – пишет газета «Карагандинский вестник». – Аул в Кентских горах, где родился Касым, назван в его честь. На бьющем из-под земли источнике установлена табличка с надписью о том, что здесь когда-то утолял жажду будущий поэт».

«Касым Аманжолов – один из виднейших поэтов, оставивших яркий след в современной казахской поэзии. Его стихи и поэмы популярны в народе, любители поэзии знают их наизусть», – говорится в статье на образовательном портале «Тарих» в разделе «Исторические вехи».

Будущий поэт родился в ауле на территории сегодняшней Карагандинской области. Детство провёл в нищете, рано потерял родителей, среднее образование получил в интернате. В 1927-1930 годах учился в Семипалатинском педагогическом техникуме, затем в Уральском педагогическом институте.

«Проба пера» состоялась в начале 1930-х годов в Алма-Ате, на страницах республиканской молодёжной газеты, хотя интерес к поэзии Касым Аманжолов почувствовал ещё в студенческие годы. Его стихи впервые увидели свет в 1931 году. Вскоре после этого его стали печатать областные и республиканские газеты. Помимо стихов Аманжолов писал статьи, фельетоны, одноактные сатирические пьесы. В 1938 году вышел его первый поэтический сборник «Исповедь жизни», преисполненный комсомольского энтузиазма.

Молодой автор был принят в Союз писателей, однако в 1940 году был из него исключён «за хулиганство и национализм». История умалчивает, как именно Касым Аманжолов «нахулиганил», а вот жупел «казахского националиста» в те годы можно было получить едва ли не проще, чем обвинение в хулиганстве. И это грозило роковыми последствиями, если вспомнить, например, судьбы учёного, публициста, общественного деятеля, одного из основателей политической партии «Алаш» Алихана Букейханова, расстрелянного в 1937 году, учёного-тюрколога, поэта и переводчика Ахмета Байтурсынова (1872-1937) или писателя Миржакыпа Дулатова (1885-1935)...

По счастливому стечению обстоятельств обвинение в национализме не получило судебного продолжения. Но вскоре грянула Великая Отечественная война.

«Война терзала шар земной»

Поэт отправился на фронт добровольцем. Критики отмечают, что именно в этот грозовой период жизни родились лучшие из его стихов.

Война терзала шар земной.

Металл расплавленный гудел.

От жизни к смерти путь прямой

Покрыт был тысячами тел.

Но, сердце гневом опалив

И в пули это пламя влив,

Друзей бесстрашных потеряв,

Всю ярость боя в грудь вобрав,

Как барс, отважен и суров.

Один в кольце своих врагов

Остался воин на посту…

Сержант-поэт Касым Аманжолов. Иллюстрация: pamyat-naroda.ru

Так начинается поэма Аманжолова «Смерть поэта», посвящённая погибшему на фронте молодому казахскому литератору Абдулле Жумагалиеву. Известный советский поэт, прозаик и публицист Николай Тихонов называл эту поэму «жемчужиной казахской литературы».

Первые два года войны Касым прослужил на Дальнем Востоке, а в 1943 году его отправили на западный фронт, прикомандировав к армейской газете «Вперёд, на Запад!».

«Старший сержант Касым Аманжолов – отличник боевой и политической подготовки, чуткий и требовательный начальник, умеющий находить ключи к сердцам подчинённых, завоевавший горячую любовь бойцов. Его стихи, помещённые во фронтовых газетах, вызывают у читателей любовь к Родине, разжигают неугасимую ненависть к врагу», – писала о нём газета «Социалистическая Караганда» в апреле 1944 года. Военная поэзия Касыма Аманжолова вошла в книгу стихов «Буря», вышедшую в 1948 году.

После войны поэт много писал, переводил, вёл большую общественно-литературную работу. Он ушёл из жизни драматически рано, умер в возрасте 44 лет от туберкулёза. После смерти Аманжолова его сочинения были изданы в трёх томах.

Марка с Касымом Аманжоловым, выпущенная к столетию поэта. Иллюстрация: wikipedia.org

Сегодня творчество Касыма Аманжолова изучают в школах, в Караганде издаётся «Аманжоловский журнал», где публикуются начинающие литераторы. Областная библиотека ежегодно проводит «Аманжоловские чтения». Мне кажется, что чувства поэта к родному Казахстану как нельзя точно и полно отражены в стихотворении «Родина», написанном в послевоенном 1946 году.

Земля родная, золотая колыбель!

Когда б душа моя не пела, как свирель,

Когда бы камнем я лежал в твоем песке,

Ужель молчал бы я? Безмолвствовал ужель?

Как ты просторна, о земля, как велика!

Над каждой тропкою твоей стоят века.

Я счастлив тем, что родился в твоей степи,

Но даже боль в твоих степях - и та легка.

Твой ветерок не от дыханья ль моего?

С твоим простором дух мой чувствует родство.

Ты ничего не пожалела для меня,

И я, родная, не жалею ничего.

О милый край! Тобою грезит твой акын.

Когда не вижу я родных твоих долин,

То словно никну, словно дряхлым становлюсь...

Я твой певец! Я твой защитник. Я твой сын.