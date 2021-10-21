"Они обычно не видны, а тут целая очередь": Как волонтеры кормят бездомных людей в Сыктывкаре

Сейчас проект кормит нуждающихся на трех точках, оказывает правовую поддержку и гуманитарную помощь медикаментами, средствами гигиены, одеждой, обувью. Фото: Проект «Сытый гражданин»

Движение "Сытый гражданин" в Сыктывкаре началось с трех друзей - Дмитрия, Ильи и Николая. Каждый день, возвращаясь домой, они встречали в гаражах бездомных людей и со временем стали понемногу помогать им - то едой, то одеждой.

Через несколько лет такой локальной поддержки - в начале 2018 года - один из мужчин решил пойти на нечто большее и создать пункт регулярного горячего питания. Пусть и раз в неделю, но так нуждающиеся люди смогли бы получать еду совершенно бесплатно.

Многие знакомые инициативу друзей поддержали - кто-то принес кастрюлю, некоторые согласились готовить блюда и подвозить к месту раздачи. Сначала продукты закупались исключительно на личные деньги, а популярность "точки" росла. Желающих получить горячий обед становилось все больше, как и жителей города, готовых помогать. Более того, бездомные люди стали обращаться к волонтерам за юридической помощью, у многих из них в жизни сложилась критическая ситуация и даже не было документов. И как здесь отказать в помощи?

Со временем раз в месяц вместе с едой стали раздавать еще и маленькие наборы из зубной пасты, щетки, мыла, бритвы и туалетной бумаги. Через 8 месяцев после открытия точки питания в соцсети "ВКонтакте" появилась группа проекта "Сытый гражданин". Репосты помогли привлечь к работе не только новых волонтеров, но и благотворителей. Благодаря этому в октябре 2018 года были открыты две новые точки.

Кроме того, участники движения стали привозить еду в Центр Ночного пребывания. А зимой добавили дополнительный день раздачи питания, ведь в холода бездомным сложнее всего выживать. Была организована автономная точка питания в Эжве у железнодорожной станции.

Со временем с едой стали раздавать еще и маленькие наборы из зубной пасты, щетки, мыла, бритвы и туалетной бумаги. Фото: Проект «Сытый гражданин»

Сейчас проект кормит нуждающихся на трех точках, оказывает правовую поддержку и гуманитарную помощь медикаментами, средствами гигиены, одеждой, обувью. К волонтерами обращаются не только бездомные, но и пенсионеры, которым не хватает средств на питание и самое необходимое. И это не далеко не агрессивные маргиналы, как думают некоторые в нашем обществе. Порой, чтобы человек встал на ноги, его нужно лишь немного подтолкнуть.

- Я не думала, что у нас настолько много людей нуждается в помощи. Они обычно не видны... А тут целая очередь. Мне сразу стало понятно, что я в этом проекте останусь и буду помогать. Через несколько раздач уже запоминаешь лица, знаешь тех, кто приходит постоянно, и уже начинаешь беспокоиться, если на очередную раздачу кто-то из них не явился: вдруг что случилось, - делится чувствами участница проекта Наташа Агиева на странице движения в ВК..

Помочь ребятам очень просто - они будут рады любой поддержке - деньгам, продуктам, вашему участию в раздаче или сборе одежды и даже доброму слову. Все подробности проекта смотрите здесь.