Наркотики, хакеры и чемоданы с долларами: Перебежчик рассказал, как работает разведка КНДР

Спецслужбист "Ким" сбежал из КНДР еще в 2014 году, но только сейчас ему позволили дать интервью СМИ. Фото: EAST NEWS

Британским журналистам из BBC удалось провести уникальное интервью с одним из самых высокопоставленных перебежчиков из северокорейской разведки. Его имя засекречено, известен мужчина только под незамысловатым псевдонимом «Ким».

Как утверждают источники, «Ким» проработал на разведку КНДР около 30 лет и имеет звание полковника. Спецслужбист убежал к врагам чучхе еще в 2014 году, но только сейчас ему позволили дать интервью СМИ.

По словам «Кима», всю свою жизнь он был коммунистом, верным идеям основателей КНДР. За это время он успел сделать внушительную шпионскую карьеру и перешел в 2009 году в только что созданное Главное бюро разведки. Тогда же ему поручили создать суперсекретное подразделение, которое должно было заниматься ликвидацией северокорейских перебежчиков.

Одной из первых целей группы стал наиболее высокопоставленный беженец из КНДР Хван Чжан Ёп - бывший председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР (1972—1983), секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи и один из ее идеологов. В 1997 году он бежал в Южную Корею, попутно обвинив Ким Чен Ира в предательстве социализма. Пхеньян долго готовил покушение на предателя, а 2010 году Сеул смог арестовать двух предполагаемых киллеров, приговорив их к 10 годам тюрьмы.

«Ким» рассказал еще и о многочисленных операциях по засылке разведчиков на Юг, которыми он руководил. По его словам, «щупальцы» КНДР проникли во многие сферы южнокорейского общества, включая высшие эшелоны власти. Например, в начале 1990-х годов один из агентов Севера в течении примерно 5 лет трудился в Администрации президента Южной Кореи, а после увольнения спокойно вернулся в КНДР.

Во время военного парада в столице КНДР, Пхеньяне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я могу сказать вам, что северокорейские разведчики играют активные роли в различных общественных организациях и институтах Южной Кореи, - утверждает «Ким».

Но не только «плащом и кинжалом» сильны подчиненные Ким Чен Ына. По словам перебежчика, под руководством лидера КНДР находится целая армия из 6 тысяч хакеров, которую начали готовить еще в 1980-е годы! Взломщиков отбирали из лучших студентов по всей стране, а затем еще в течение 6 лет натаскивали на проникновение в компьютерные системы.

Как сообщает «Ким», одной из его задач было пополнение черной кассы КНДР, которая испытывала жесткий дефицит валюты на фоне международных санкций. Одним из способов быстрого заработка оказались наркотики. По словам перебежчика, именно он в свое время привез из-за рубежа трех иностранцев, помогавших строить в стране завод по производству метамфетамина, который потом стали поставлять на экспорт.

Помимо торговли дурью еще одной формой заработка была нелегальная продажа оружия, прежде всего в Иран.

- Это были специальные мини-подлодки, у КНДР были очень хорошие технологии по строительству подобного рода штук, - утверждает «Ким», добавляя, что бизнес шел чрезвычайно успешно. Кроме этого Пхеньян якобы активно сбывал свое оружие участникам международных конфликтов, на которых было наложено эмбарго, таким как Ливия, Мьянма, Сирия, Судан.

Сам «Ким» вел в КНДР роскошную жизнь, во многом благодаря тому, что удачно женился на дочке одного из партийных боссов. У него был «Мерседес», полученный от тети Ким Чен Ына и свободный выезд за границу. Из-за рубежа перебежчик регулярно привозил портфели с наличными долларами, которые получал от продажи драгоценных металлов и угля.

Как утверждает «Ким», после прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын стал чистить партию от всех возможных конкурентов. Под подозрение попал и его собственный дядя Чан Сон Тхэк, которого многие называли серым кардиналом КНДР. После того как влиятельный чиновник был казнен, «Ким» понял, что ему тоже пора бежать из страны. Ему пришлось оставить семью на родине, а сейчас «Ким» консультирует разведку Южной Кореи, хотя и до сих пор опасается за свою жизнь.