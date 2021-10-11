Юлия Барановская впервые назвала имя своего влиятельного покровителя

Телеведущая была очень откровенна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская многое повидала в своей жизнь. Когда она познакомилась с Андреем Аршавиным, ей едва исполнилось 18 лет. При этом до встречи с футболистом у блондинки был влиятельный покровитель. Раньше многодетная мама о нем никогда не говорила, но в задушевной беседе с певицей Славой раскрыла свою тайну.

Юлия Барановская решилась на откровенное признание. Когда она жила с Андреем Аршавиным, то тосковала по дорогому сердцу мужчине. "Самое тяжело расставание у меня было не то, о котором знает вся страна. Я рассталась с другом, с близким другом. Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами... Он много делал для мен. Он был «крышей» для меня и моих подруг", - огорошила телеведущая певицу Славу в подкасте "Сберзвук".

В тот период, когда Юля общалась с таинственным покровителем, ей не было и 18. Ее покровителя звали Максим. По словам многодетной матери, он был влиятельным человеком и помогал Барановской и ее подругам в разных ситуациях.

Девушке льстило, что авторитетный друг проявляет знаки внимания. Но потом, как сейчас признается Барановская, она его обидела, их общение прервалось. "Он меня просто не простил. И уже много лет прошло. Именно тогда я поняла - проще, когда тебя обижают, а не ты", - вздыхает бывшая избранница Аршавина.

Даже сейчас, когда прошло много лет, она думает о Максиме. "Мы уже жили с Андреем, появился первый ребенок, второй, третий, но я все время мысленно к нему возвращалась. Да, я не любила его как мужчину, но часто думала: «Был бы сейчас Макс, он бы мне сказал, как поступить». Много житейской мудрости я от него услышала", - поделилась артистка.

Стоит отметить, что многодетная мама не раз крутила романы и состояла с мужчинами в самых серьезных отношениях. Но вот до официального брака дело так и не дошло. Сейчас звезда остается свободной дамой. Барановская признавалась, что ищет особенного мужчину. Ее избранник не должен поднимать вопрос брачного контракта, а еще быть харизматичным и приятным во всех отношениях мужчиной.