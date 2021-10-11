Бастрыкин вручил медаль Роману Ковалеву, заступившемуся за девушку в метро Москвы

Бастрыкин вручил медаль Роману Ковалеву. Фото: СК России

- От всей души вручаю вам награду. Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин, - заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, вручая ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Роману Ковалеву, который защитил в девушку метро от пьяных хулиганов.

Глава СК России добавил, что "решительность Романа Юрьевича позволила предотвратить еще более тяжкие последствия данного инцидента".

Отметим, что следователи СК России установили, что трое приезжих из Дагестана угрожали присутствующим в вагоне женщинам. Роман Юрьевич сделал злоумышленникам замечание, за что был жестоко ими избит.

Церемония награждения состоялась в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, где сейчас Роман Юрьевич проходит лечение.

Глава СК России добавил, что "решительность Романа Юрьевича позволила предотвратить еще более тяжкие последствия данного инцидента". Фото: СК России

Глава СК России также пообщался с главным врачом больницы Арнольдом Маркаров и его заместителем Сергеем Андреев.

Александр Бастрыкин попросил врачей создать для пострадавшего все условия для скорейшей реабилитации, и подчеркнул, что мужественный поступок Романа Юрьевича, совершенный в условиях, опасных для жизни и здоровья, достоин "самой высокой морально-нравственной оценки".

Напомним, что в центральном аппарате Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о происшествии в Московском метрополитене. Фигуранты уголовного дела: Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков находятся в СИЗО под арестом. Они обвиняются в покушении на убийство и угрозу применения насилия в отношении представителей власти.