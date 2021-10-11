Жизнь Агаши - соревнование с самой собой

Девочка очаровательна и умна, но ее уродует и тормозит болезнь, которую пока еще можно остановить платной операцией Фото: из семейного архива

Аглая Лебедева, Агаша… И пуховое имя, и белоснежная фамилия отлично подходят этой маленькой, очаровательной блондинке. И улыбается она так солнечно, что взрослые то и дело за фотокамеру хватаются, и платьица любит с рюшечками… И быть бы ей героиней чудесной, счастливой сказки под названием «жизнь всеми обожаемой принцессы», если бы не диагноз ДЦП (детский церебральный паралич).

Спастика, гипертонус мышц - словно тугая резина корчит Агашино тело. Болезнь не дает девочке плавно двигаться, коверкает слова, судорожно искривляет руки и ноги. Словно в «ужастике», где человека калечит вселившийся в его тело злой дух. Агаша пока не огорчается, потому что не знает, что должно быть по-другому. Она привыкла, что ее жизнь - это постоянное соревнование с самой собой – то есть, ты всему-превсему старательно учишься, а твое тело делает все возможное, чтобы до следующего занятия ты успел забыть все, что выучил на этом. Постоянный бой за развитие: шаг вперед, два назад.

К четырем годам Аглая научилась ходить у опоры, и уже может пройти десять шагов самостоятельно. Родители говорят об этом с гордостью, потому что это правда подвиг. Причем не только дочкин, но и их собственный, ведь ни одна реабилитационная программа не поможет, если не заниматься дома. Аглаины мама и папа сами начились делать все, что только можно: профессиональный массаж, специальную гимнастику, уроки развития речи и памяти… Не случайно малышка уже и читать умеет, и уйму стихов наизусть знает, и даже по-китайски немножко говорит. Дай родителям сейчас здорового ребенка, они с таким разгоном нобелевского лауреата вырастят! Кажется, они и Агашину болезнь, еще чуть-чуть, и в муку перемололи бы, но, увы, с каждым годом болезнь девочки сильнее. Спастика мышц увеличивается, и никакими, даже самыми упорными занятиями скоро ее будет не снять. Причем, тонус в мышцах не только нарушает координацию, рано или поздно он деформирует суставы. И тогда Агаша уже бесповоротно превратится в малоподвижного инвалида, пусть даже и со светлой головой, но сердцем, полным боли и несчастья.

Однако доктора говорят, что в случае Аглаи проблему может решить операция — селективная дорсальная ризотомия (СДР), во время которой мышцы заставляют расслабиться, рассекая нервные корешки на уровне позвоночника. Это действенный, но пока новый и поэтому платный метод лечения. Операция стоит 348 746 рублей. И, конечно, если бы родители могли, то отдали бы все за этот шанс. Но у семьи нет таких средств.

Пожалуйста, помогите Агаше!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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