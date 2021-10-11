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В мире11 октября 2021 19:44

Новый президент Эстонии в первой же речи признал дискриминацию русских

Алар Карис считает несправедливым, что родителям приходится платить за дополнительные занятия по эстонскому языку для детей
Елена САВОЧКИНА
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Президент Эстонии Алар Карис.

Президент Эстонии Алар Карис.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Эстонии вступил в должность новый президент. В понедельник 11 октября принял присягу 63-летний Алар Карис. Кандидатура это довольно неожиданная, все-таки Карис - ученый-биолог, последние три года возглавлял Эстонский национальный музей и в кресло президента не рвался.

А заняв пост №1 прямо в инаугурационной речи, помимо обязательных тем вроде борьбы с ковидом и экономического развития, коснулся темы притеснения русских в Эстонии.

- В русскоязычных детских садах дают бесплатные уроки эстонского. Но родители могут докупать и дополнительные занятия. Они доступны далеко не для всех. То есть неравенство формируется уже в раннем детстве. Это первое узкое место в жизни русскоязычных детей, которое повлияет на их будущее, конкурентоспособность на рынке труда, - вещал Карис с трибуны парламента.

Кстати, сам Карис раздает интервью исключительно на эстонском. Уверяет, что идеология тут ни при чем, просто его русский «заржавел».

- Не думаю, что интервью на русском табу для президента Эстонии, - сказал он недавно.

При этом именно на детские сады, где он признал неравенство, у нового президента, похоже, большие планы. Дело в том, что сейчас в Эстонии образование ведется на нескольких языках: часть школ и детсадов работают на эстонском, часть на русском, меньше - на английском и немецком.

В инаугурационной речи новый президент Эстонии коснулся темы притеснения русских.

В инаугурационной речи новый президент Эстонии коснулся темы притеснения русских.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если начать выстраивать единую систему с детских садов, дети будут не учить эстонский, а приобретать его. У меня дочь жила в Нидерландах, она когда в 4 года пошла в школу, а там так принято, за полгода заговорила по-нидерландски так же, как местные дети ее возраста, - рассуждал Карис в одном из интервью. - Значит, нам нужно создать правильную среду. Если посмотреть, например, на Нарву — эта среда не особо благоприятная, ведь она русскоязычная.

Алар Карис стал президентом, можно сказать, случайно. Действующая глава государства Керсти Кальюлайд умудрилась рассориться с парламентом, который в Эстонии выбирает главу государства, и ее кандидатура стала непроходной. Ее конкурент, лидер Центристской партии Юри Ратас, погорел на роскошной жизни за государственный счет, а за ярого русофоба Хенна Пыллуааса местные депутаты голосовать не решились.

Пришлось доставать кандидатуру Кариса. У него был некоторый опыт госслужбы: 4 года трудился государственным контролером — это как председатель Счетной палаты в России. За это время он успел изрядно потрепать эстонскому истеблишменту нервы своими проверками и призывами жить по средствам. Ведомство Кариса обнаружило, что министры массового приписывают несколько лет к возрасту своих служебных авто, чтобы поскорее их списать и купить новые, получше.

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