Вопрос дня: А как бы вы поступили на месте Собчак? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил БЛИНКИН, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ:

- Там произошло убийство, понятно, что ненамеренное. Свидетель обязан был остаться на месте и давать свидетельские показания, я уже не говорю о человеческой стороне этого дела.

Георгий БОВТ, журналист, политолог:

- Если бы я был пассажиром и у меня был бы самолет, я бы оставил свои контакты сотрудникам правоохранительных органов для дачи свидетельских показаний.

Владимир БОРТКО, режиссер, депутат ГД РФ:

- Мы не знаем много из того, что там происходило на самом деле. Все зависело бы от самой аварии и моего самочувствия.

Отар КУШАНАШВИЛИ, журналист, телеведущий:

- Собчак живет в мире, где просто не знают, как реагировать на трагедию. Она сейчас уязвима. Просто замечу, что способность к состраданию есть категория нравственная. Ее имитация приводит к тому, что мы видим: «чего докопались», недоумевает Собчак, а потом не объясняет, а огрызается.

Эдуард БОЯКОВ, худрук МХАТ:

- Это ситуация сложная... Любой человек, оказавшись в ней, встает перед страшным и сложным выбором. Здесь нет никаких правил, здесь правило совести должно быть главным.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Когда попадаешь в аварию с жертвами, нужно дождаться автоинспекцию и, если есть возможность, попытаться помочь пострадавшим. Не знаю, как я поступила бы на месте «кровавой барыни», каждый должен быть на своем месте.

Геннадий, читатель KP.RU.:

- Правды, что там произошло на самом деле, мы никогда не узнаем. Нет надежды, что всплывет запись с видеорегистратора с «Езжай, ***, мы из-за тебя опаздываем», даже если так и было. Виноват прежде всего сам водитель, думать надо всегда своей головой. Есть такая старая финская поговорка: «Пошел в лес с господами за грибами, вернулся без грибов и лукошка». Что мы и наблюдаем.