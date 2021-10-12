Тяжелобольная Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы

Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками. Фото: Инстаграм.

Лариса Гузеева несколько дней не выходила на связь с поклонниками. 62-летняя актриса лежит в «красной зоне» московской клинической больницы №40 в Коммунарке с тяжелой формой коронавируса. По некоторым данным, у артистки поражено 60% легких. Поклонники переживали за звезду и воспринимали ее молчание в соцсетях как доказательство того, что ее состояние ухудшилось. Минувшим вечером Лариса, наконец, дала о себе знать. В сторис Инстаграма она опубликовала несколько видеороликов, показав, чем она занимается во время лечения.

Судя по видео, телеведущая увлечена просмотром старых советских мультфильмов. Лариса сняла свою темную палату, в которой светится только экран телевизора с кадрами из мультфильма «Котенок по имени Гав». Лариса решила снять одну из самых забавных сцен мультика, в которой котенок и щенок делят сосиску.

Подписчики Инстаграма Гузеевой сочли опубликованные ею ролики хорошим знаком: значит, Ларисе стало лучше. Поклонники желают телеведущей скорейшего выздоровления и надеются, что вскоре она расскажет им о своем самочувствии.

Судя по опубликованному ею видео, телеведущая увлечена просмотром старых советских мультфильмов. Фото: Инстаграм.

Ранее источник в клинике сообщил kp.ru о том, что состояние Гузеевой стабилизировалось. По его словам, телеведущую не переводили в реанимацию. Все это время Лариса находилась в терапевтическом отделении. Последние исследования показали, что правое легкое телеведущей поражено на 60 процентов, левое - на 50 процентов. Температуры у Ларисы нет, однако она жалуется на одышку.

Десять дней назад Гузеева в Инстаграме поблагодарила поклонников за беспокойство. Актриса подтвердила, что она лежит в больнице, и что у нее диагностировали коронавирус. Телеведущая попросила не тревожить звонками ее и ее семью.

- Всегда считала, что здоровье – это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали: что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание, - написала Гузеева.

Актриса также попросила поклонников соблюдать осторожность и не пренебрегать мерами санитарной безопасности.

- Берегите себя. Не целуйтесь, не обнимайтесь со всеми по сто раз подряд. Носите маски, потому что эта гадость - она везде передается, - рассказала Лариса.

Актриса обратилась за помощью медиков в конце сентября сразу после того, как вернулась из Крыма. Телеведущая провела выходные на спа-курорте в частной клинике. Прилетев в Москву, Гузеева почувствовала себя плохо. У нее была температура 37,5 и кашель. Лариса сделала домашний экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. После этого Гузеева обратилась за медицинской помощью, и ее отвезли в «Коммунарку».