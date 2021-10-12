Moderna отказалась раскрыть рецепт вакцины от коронавируса

В начале октября стало известно, что Швеция и Дания приостановили прививки молодых людей вакциной от коронавируса производства компании «Модерна» Фото: REUTERS

Предприниматель и изобретатель Нубар Афеян, являющийся соучредителем и председателем компании Moderna, заявил, что не намерен нарушать патентные права на производство вакцины от коронавируса и разглашать ее рецепт.

Такое заявление Афеян сделал в ответ на требование Агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций поделиться формулой вакцины, чтобы по возможности наладить ее производство в максимально возможном количестве мест, поскольку многим странам вакцины просто не хватает.

По мнению главы Moderna, наилучшим выходом из сложившейся ситуации является расширение собственного производства.

– В ближайшие шесть-девять месяцев самым надежным способом производства высококачественных вакцин и эффективным способом будет наш. Многие полагают, что мы не сможем создать достаточные мощности, но на самом деле мы знаем, что сможем, – заявил Афеян CNBC.

По его словам, в компании рассматривалась возможность поделиться технологией изготовления вакцины от коронавируса, однако было принято решение вместо этого создать предпосылки для производства миллиардов доз вакцины уже в следующем году.

В начале октября стало известно, что Швеция и Дания приостановили прививки молодых людей вакциной от коронавируса производства компании «Модерна» из-за возросшего числа побочных эффектов – прежде всего, поражения сердечной мышцы и перикарда.