Мальчик из бедной африканской семьи провел электричество в родную деревню

Уильям никого не слушал, он верил в свою идею Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уильям Камквамба вырос в бедной деревне африканского государства Малави, в которой не было ни электричества, ни водоснабжения.

В семье росло пять детей, денег часто не хватало даже на еду. Что уж говорить об образовании. Когда мальчик закончил начальную школу, то родители сказали, что больше получать образование он не сможет – денег нет.

Уильям перестал ходить в школу, но не перестал учиться, ведь он умел читать и считать. Он брал из местной библиотеки книги по электромеханике и читал их запоем. Мальчишка мог часами рассматривать картинки и чертежи различных механизмов.

Однажды его внимание привлекла фотография ветряной мельницы. Изучив всю информацию о такой вот чудо-технике, Уильям решил построить в своей деревне ветряной электрогенератор.

Парень стал в буквальном смысле лазить по свалкам и кладовкам. Он искал детали, с помощью которых смог бы построить нужную конструкцию.

Ему никто не верил, называли безумцем. Соседи и деревенские жители крутили пальцем у виска и говорили, что он сошел с ума.

Уильям никого не слушал, он верил в свою идею. И вот однажды, когда конструкция высотой несколько метров стояла рядом с их хижиной, Уильям смог запустить генератор – в доме засияла электрическая лампочка.

Для деревни, в которой никогда не было электрического света, это стало историческим моментом. Жители больше не смеялись над парнем, они аплодировали ему.

Про уникального самородка в одночасье раструбили местные газеты. В деревню к Уильяму приехали представители государственной программы для молодых инженеров и пригласили его выступить на международной конференции.

На ней Камквамба произнес фразу, которая в дальнейшем стала его девизом: «Я попробовал, и у меня получилось».

Сейчас Уильяму 33 года. У несколько высших образований, он оплатил обучение в вузах своим братьям и сестрам. В его родной деревне теперь есть не только электричество, а еще и оросительная система, благодаря которой его родные и односельчане могут выращивать сельскохозяйственные культуры и быть уверенными в хорошем урожае, потому как засуха им больше не страшна.

Уильям Камквамба работает с талантливыми детьми, которых находит по всей стране. Он дает возможность им не только получить образование, но и воплощает в жизнь их самые смелые идеи, находя финансирование.

В 2019 году был снят и вышел на экраны фильм «Мальчик, который обуздал ветер», рассказывающий об Уильяме.

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