Элайнеры для выравнивания зубов

Ровная и лучезарная улыбка – мечта каждой женщины. Но раньше путь к ней лежал через поле колючей проволоки брекетов. Красота, конечно, достойна жертв. Но 2 года носить во рту железки, постоянно натирать щеки, ограничивать себя в еде?! Да еще и выглядеть все это время, как главная героиня сериала «Не родись красивой»?

Возможности современной стоматологии позволяют обрести идеальную улыбку более простым и незаметным для окружающих способом.

Элайнеры, или еврокаппы – это полностью прозрачная и съемная замена брекетам. Удобные пластиковые каппы надеваются на ваши зубы и двигают их в нужном направлении. Через две недели начинает работу новый комплект капп, и так далее, пока вы не достигнете идеальной улыбки. В процессе ношения элайнеры можно ненадолго снимать – чтобы съесть любимое пирожное или почистить зубы.

Общая продолжительность лечения зависит от вашего диагноза и сложности клинического случая, но обычно занимает от 6 до 18 месяцев. Как правило, на элайнерах лечение проходит быстрее, чем на брекетах, и стоит дешевле.

Самое главное преимущество еврокапп перед брекетами состоит даже не в том, что они незаметны и что их можно снять, а в том, что все лечение планируется заранее в 3D. Вы можете быть уверены, что результат будет именно таким, как вы хотели.

Эта технология на Западе уже стала более популярной, чем брекеты. В России с помощью еврокапп можно выровнять зубы в научно-клиническом центре EUROKAPPA или в одной из 85 клиник-партнеров в городах России.

Красота не всегда требует жертв. Узнайте о том, как выровнять зубы с удобными и прозрачными еврокаппами, на сайте eurokappa.ru.

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