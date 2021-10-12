Полная открытость – практики d&i ФМИ в России

Финал XII ежегодного конкурса «Путь к карьере», проводимого совместно с РООИ «Перспектива»

При этом программы многообразия и вовлечения также приносят значительный эффект на всех уровнях управления организацией. По оценке Deloitte, компании, обеспечивающие многообразие в командах, получают прирост результативности около 20% за счет аккумулирования различных подходов к решению профессиональных вопросов.

McKinsey указывает на то, что компании, представленность женского менеджмента в которых превышает 30%, значительно опережают по деловым показателям компании с показателем в 10–30%. В свою очередь, бизнес даже с невысоким присутствием женского менеджмента значительно более эффективен, чем бизнес без женщин в управлении.

«Эти и многие другие факторы включены в концепцию инклюзивного общества, которая входит в повестку Целей устойчивого развития ООН, периметр интересов главных международных площадок и инвесторов во всем мире», – отметила Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Восточной Европе. По ее словам, работа в области многообразия и вовлечения в компании началась около десяти лет назад с повестки женского лидерства, в которой к настоящему моменту достигнуты значительные успехи. «Сегодня более 37% управленческих позиций занимают женщины, и этот показатель достигнет как минимум 40% к 2022 году», – заявила Ирина Жукова.

Исходя из необходимости адресной работы по большому количеству более широких вопросов, связанных с этой повесткой, был создан отдел по многообразию и вовлечению.

В России он действует с 2016 года.

Работа отдела построена вокруг открытого диалога с сотрудниками, соискателями, менеджментом, внешними аудиторами и коллегами по рынку. Фокус его деятельности направлен на обеспечение благополучия сотрудников, трудоустройство и интеграцию людей с ограниченными возможностями, а также достижение гендерного баланса.

Вовлеченность сотрудников в диалог о направлениях улучшения рабочей среды позволила компании перестроиться на гибкий рабочий график в марте 2020 года и продолжать изменять деловую инфраструктуру для удобства сотрудников вплоть до настоящего времени.

Поддержка людей с ограниченными возможностями охватывает их трудоустройство и обеспечение одинаковых возможностей карьерного развития, деятельность бизнес-школы «Равные возможности», а также активное сотрудничество

с партнерами, включая совместные проекты с благотворительным фондом «Действуй» и общественной организацией «Перспектива», фондом поддержки слепоглухих «Со-единение».

Прогресс в области достижения гендерного баланса подтвержден сертификацией международного фонда EQUAL-SALARY. ФМИ применяет одинаковые принципы оплаты труда в отношении мужчин и женщин, на равных оценивает их профессиональный вклад.

ФМИ в России ежегодно раскрывает информацию о работе в направлении D&I в отчете о деятельности в области устойчивого развития.