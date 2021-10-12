Павел Крашенинников рассказал, какие законы новая Госдума рассмотрит в первую очередь

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Павел Владимирович! Слушай, сегодня особый день – 12 октября. Он войдет в историю, думаю, не только Государственной Думы восьмого созыва. Хотелось бы полюбопытствовать, что в портфеле законодателя? И нужно ли помочь его донести?

- Да. Спасибо большое, Александр. Сегодня да, такое событие, двойное…

Седьмой созыв уходит. Прямо вот с момента начала заседания, новый - восьмой - становится официально Государственной Думой. Поэтому, ну, сегодня у нас такое - организационное заседание.

Мы будем утверждать структуру Государственной Думы, определять - какие комитеты будут, как раз - вот то, что мы называем: «портфели» конкретной Думы.

Кто возглавит саму нижнюю палату, кто будет вице-спикерами, председателями комитетов, замами и так далее - все это тоже сейчас решаем.

Мы и вчера до ночи разбирались с разными там историями, кто и где сидит в зале заседаний, кто в каких кабинетах, кто чем будет заниматься. И так далее, так далее. С полномочиями...

Это такая, ну, она, может быть, не очень радиослушателям интересная, но всегда нужная работа.

- Извини, главное вот... Мои радиослушатели, мои читатели и посетители сайта, - они Крашенинникова «выдвигали» (были такие просьбы - учесть) снова на должность руководителя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. К нашему мнению прислушиваются?

- Надо чтобы это все произошло… Пока все идет к тому, что - да. Прислушиваются. Юридически нужно это закрепить, это же голосованием решается. Пока - все по плану, так что, спасибо большое всем вышеперечисленным.

И теперь - что касается непосредственно уже рассмотрения законопроектов.

В четверг (14 октября) будет второе пленарное заседание. Мы уже планируем выносить на обсуждение ряд проектов. И ну, вот если все пойдет по плану, а я в этом уверен, - на «пленарке» начнем уже рассматривать законопроекты. То есть, заниматься прямой обязанностью

- Скажи, пожалуйста, ну, на очереди самый первый будет проект Закона о бюджете. Так?На следующий год...

- У нас осенью - да, всегда бюджетные краски. Или страда, как угодно можно назвать.

- Классно. Образ.

- Почему? Потому что, во-первых, федеральных бюджетников, различных федеральных программ и так далее, достаточно много. Плюс - от нас сильно зависят бюджеты «субъектовые» (то есть, региональные. - А.Г.), муниципальные, это серьёзная работа, надо ее - точно качественно - завершить в нынешнем году.

И, желательно, нашим коллегам-депутатам в субъектах и муниципалитетах дать какое-то время для обсуждения и принятия своих бюджетов, чтобы тоже качественно все сделать.

В принципе, регламент здесь достаточно жесткий.

И, конечно, мы будем рассматривать те проекты, которые вытекают из обновленной Конституции. Это тоже важно. Дачная амнистия будет и так далее. Ну, в общем, работы хватит.

- Классно. Будем наблюдать за вами. И, скажи, пожалуйста, как соблюдаются противоэпидемические, противоковирусные правила в Госдуме сейчас?

- Очень жестко. Мы сдаем тесты. Ну, лично я, практически, каждый день. Дальше - конечно, при входе в Думу режим особый. У нас не работают буфеты. Но, я считаю, что это правильно, потому что, ну подвергать риску не стоит.

- Я знаю, что ты утром кашу себе варишь, завтракаешь. А что берешь на обед?

- Берем какие-то булки, бутерброды. Вот. С этой точки зрения, нам надо просто - ну, потерпеть.

Почти все депутаты (насчёт новых пока не могу сказать) у нас привились. Это, конечно, несколько облегчает контакты.

У нас все встречи теперь начинаются с «заклинания»... «Все привиты?» - «Все привиты!»

- Ну, что? Это вот - жизнь… Спасибо огромное тебе, Павел Владимирович! Желаем успеха! Будем болеть за вас. Будем дальше работать. Этот же состав Думы - на пять лет, да?

- Да, на пять. Надеюсь, болеть будем в хорошем смысле.

- Да, конечно, конечно! В очень хорошем. Счастливо!