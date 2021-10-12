Путин: Россия необходима для жизнеобеспечения планеты

Президент добавил, что в следующем году в рамках ВЭФ должен пройти второй Международный форум по сохранению популяции тигра Фото: REUTERS

Свою речь к участникам конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии Владимир Путин начал с напоминания, что Россия — очень большая страна.

- Всего же под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России. А это, поверьте, по-настоящему огромные пространства. На долю России приходится 20% мировых запасов леса, - заявил президент.

Количество охраняемых территорий — речь о заповедниках, национальных парках, заказниках - будет расти. До 2024 года их станет на 23 больше (примерно плюс 10%).

Национальные программы защиты животных «дают ощутимый результат». «Выросли популяции переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, птиц семейства соколиных, а также, разумеется, амурского тигра», - рассказал Путин.

Президент добавил, что в следующем году в рамках ВЭФ должен пройти второй Международный форум по сохранению популяции тигра. Лично нам интересно будет послушать делегацию из Казахстана — недавно как раз президент этой страны говорил о планах возрождения вымершего вида степного тигра.

- Россия обладает уникальным, богатейшим природным потенциалом, необходимым для жизнеобеспечения планеты, и задачи сохранения биоразнообразия являются для нас безусловным приоритетом, - заявил Путин в своем обращении.