Ревматоидный артрит: как возникает, чем опасен и вредно ли щелкать суставами

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Травмы и инфекции – естественные враги суставов, но иногда в нарушение их работы включается наш иммунитет. В этом случае речь идет о ревматоидном артрите – одном из самых распространенных аутоиммунных заболеваний в мире.

Расскажем, что известно о ревматоидном артрите на данный момент и ответит на вопрос «Вредно ли щелкать суставами?».

Развитие и симптомы

Вкратце, ревматоидный артрит – аутоиммунное хроническое системное заболевание соединительной ткани. При этом заболевании антитела нашего организма, которые в норме должны защищать нас от чужеродных веществ, атакуют суставы. Чаще всего первыми поражаются мелкие суставы кистей и стоп.

Вопреки стереотипу, эта болезнь не поражает исключительно пожилых людей. Обычно она начинается в среднем возрасте, но иногда наблюдается даже у детей. Женщины заболевают в 2-3 раза чаще мужчин.

Ревматоидный артрит обычно прогрессирует медленно. В большинстве случаев этот процесс проходит три стадии. Сначала отекают синовиальные сумки – это подушечки, не дающие сухожилиям, мышцам и костям тереться друг об друга. Отек может сопровождаться болью, местным повышением температуры и припухлостью вокруг суставов.

На второй стадии синовиальная оболочка уплотняется из-за деления клеток, а на третьей воспалённые клетки высвобождают фермент, который поражает кости и хрящи.

Один из самых характерных признаков ревматоидного артрита – утренняя скованность. Чем дольше она длится, тем активней заболевание. Помимо этого, могут нарастать боли при движениях и в покое, появляться припухлость и нарушаться функции суставов. Об интенсивности артрита можно судить и по количеству пораженных суставов.

Также у этого заболевания есть особенность – суставы обычно поражаются симметрично. Другими словами, если заболел сустав на левой руке, то скоро должен заболеть тот же сустав, но на правой, и наоборот.

Несмотря на то, что ревматоидный артрит поражает суставы, проявляться он может и в виде нарушений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Иногда страдает кожа, органы зрения и почки.

Загадочное заболевание

Проблема ревматоидного артрита в том, что точные причины его возникновения до сих пор полностью не изучены. Одно из предположений – инфекционные агенты, психоэмоциональный стресс и чрезмерная физическая нагрузка.

В целом, считается, что к ревматоидному артриту может привести наследственная склонность к аутоиммунным реакциям, некоторые вирусы, а также пусковые факторы, такие как переохлаждение, гиперинсоляция, интоксикации, стрессы и т. д.

Щелканье суставами пальцев рук не относится к причинам появления ревматоидного артрита. Это доказал американский врач Дональд Унгер – в течение 60 лет он ежедневно щелкал суставами пальцев левой руки, не трогая правую или щелкая спонтанно. Результат – никакого артрита.

Как беречь суставы

Несмотря на то, что причина появления ревматоидного артрита достоверно не установлена, это не означает, что за здоровьем суставов следить не нужно. Как минимум, это поможет уберечь от других форм заболевания и артроза – «родственника» артрита, который возникает из-за износа сустава.

В целом, в большинстве случаев для здоровья суставов достаточно избегать:

1) Регулярных чрезмерных или неправильно прилагаемых нагрузок. Этот пункт касается не только спортсменов, но и тех, кто постоянно носит тяжелые сумки на одном плече или неправильно поднимает тяжести;

2) Травм. К сожалению, часто они возникают случайно, но способы снизить вероятность их появления есть всегда. Например, можно регулировать интенсивность тренировок, изучить технику выполнения упражнений и использовать качественное защитное снаряжение;

3) Лишнего веса. Дело не в эстетической составляющей или бодипозитиве – чем больше весит человек, тем большую нагрузку испытывают его суставы и тем быстрее они изнашиваются;

4) Несбалансированного питания. Регулярный избыток калорий и недостаток нужных витаминов и микроэлементов – прямой путь к лишнему весу и ослаблению иммунитета.

5) Злоупотребления алкоголем. Из-за спиртного могут истончаться хрящи и падать уровень кальция в крови;

6) Курения. Оно может повышать вероятность преждевременной смерти для тех, кто уже страдает ревматоидным артритом;

7) Стресса. Согласно одной из теорий, именно стресс может стать причиной появления ревматоидного артрита.

Как выявить ревматоидный артрит

Во многих случаях пациенты ошибочно принимают другие формы артрита за ревматоидную, поэтому надежно установить диагноз «ревматоидный артрит» может только врач, опираясь на результаты анализов.

В помощь врачу в Лаборатории «Гемотест» можно пройти специальный комплекс исследований «Ревматоидный артрит», состоящий из пяти анализов.

– Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь);

– Антистрептолизин-О (АСЛО);

– С-реактивный белок;

– Ревматоидный фактор;

– Антитела ССР (Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) (кол.).

Результат исследования будет готов через два дня – он придет на электронную почту и отобразится в Личном кабинете на сайте «Гемотеста». Там же можно уточнить адреса отделений и стоимость исследования для своего города.