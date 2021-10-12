НАК: за три года на Кавказе ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников

Александр Бортников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в регионе, активно используют сеть Интернет для пропаганды террористических идей, вовлечения в свои ряды новых сторонников, прежде всего из числа молодежи, и финансирования преступной деятельности, - заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании, которое прошло в Москве.

Директор ФСБ России отметил, что за последние три года на Северном Кавказе было пресечено 29 терактов и свыше 30 иных преступлений террористической направленности, ликвидировано 84 бандита, задержано 379 пособников. Также было выявлено 59 законспирированных ячеек, члены которых намеревались совершить террористические акты в местах массового пребывания людей.

Собравшиеся представители силовых ведомств и органов рассмотрели актуальные вопросы профилактики терроризма на Кавказе. И с учетом складывающейся обстановки Комитетом было решено уделить особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности и адресности профилактической работы на муниципальном уровне.

- Участники заседания подчеркнули важность активного взаимодействия органов власти и местного самоуправления в целях недопущения формирования пособнической базы террористов из числа местного населения. В качестве приоритетного направления профилактики терроризма на муниципальном уровне остается разработка и широкое распространение в медиапространстве антитеррористического контента, ориентированного на молодежную аудиторию, - отметили в НАК.

В мероприятии, которое проходило в формате видеоконференции, приняли участие полномочные представители Президента России в федеральных округах и руководители федеральных органов исполнительной власти.