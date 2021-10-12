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Политика12 октября 2021 14:31

Обращение Владимира Путина к депутатам Госдумы восьмого созыва 12 октября 2021: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин обратится к депутатам Госдумы нового созыва
Абдулла ШАКИРОВ
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Владимир Путин обратится к депутатам Государственной думы восьмого созыва

Владимир Путин обратится к депутатам Государственной думы восьмого созыва

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября, обратится к депутатам Государственной думы восьмого созыва.

Как писал сайт kp.ru, Госдума восьмого созыва во вторник, 12 октября, начала работу. Открыла заседание представитель фракции «Единая Россия» Валентина Терешкова. После нее слово дали представителям всех прошедших в нижнюю палату парламента партий, а затем будут рассмотрены вопросы об избрании Счетной комиссии, временных органов Госдумы, внесении изменений в регламент и о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию.

Кроме того, на заседании будут избраны председатель Госдумы, его заместители и утверждены составы комитетов и комиссий.

Напомним, спикером Госдумы нового созыва был переизбран Вячеслав Володин. За него проголосовали 80% депутатов.

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