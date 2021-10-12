Хибла Герзмава и Денис Мацуев выступят на Евразийском женском форуме

Денис Мацуев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гостей и участников третьего Евразийского женского форума (ЕЖФ), который состоится в Санкт-Петербурге 13-15 октября, наряду с деловым графиком ожидает насыщенная культурная и экскурсионная программа.

«Для нас как для принимающей стороны приятно, что повестки, которые мы затрагиваем, находят отклик на международном уровне. Очень символично, что форум проходит в культурной столице России – Санкт-Петербурге. Для гостей это уникальная возможность получить двойной заряд культуры – не только от насыщенной культурной программы форума, но и от колорита Санкт-Петербурга, его истории и культурного многообразия. Насыщенная программа мероприятий способствует расширению гуманитарных контактов и культурной интеграции стран», – отметила заместитель Председателя Совета Федерации, заместитель Председателя Организационного комитета форума и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.

В стартовый день форума, 13 октября, для гостей подготовлен уникальный по наполнению гала-концерт, в рамках которого гости увидят лучшие балетные и оперные номера от солистов Мариинского театра. Специальные гости – звезда мировой оперы Хибла Герзмава, скрипач Кидзи Моришито и пианист-виртуоз Денис Мацуев.

«Наше наследие, наша культура – это наше богатство и достояние! Традиции должны находить отражение в современных проектах с использованием унифицированных информационных и коммуникационных возможностей, чтобы каждый чувствовал свою сопричастность истории и культуре, несмотря на национальность»,– поделилась Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуреЛилия Гумерова.

В этом году впервые свои двери откроют не только именитые музеи Санкт-Петербурга –Государственный музей городской скульптуры, Государственный музей-заповедник «Гатчина», Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, Государственный литературный музей «ХХ век»; также будут задействованы библиотеки с тематическими экспозициями.

Центральным событием станет Торжественная церемония открытия выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в Музее Фаберже.

«Это прекрасная возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям. Мы постарались наполнить программу максимально разнообразно и затронуть все направления сфер культуры», – рассказала руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Официальный сайт третьего Евразийского женского форума: 2021.eawf.ru.