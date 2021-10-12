Форум сможет сделать мир лучше

-Инициатором проведения Евразийского женского форума была Валентина Ивановна Матвиенко. Это была ее идея. Она возникла в 2015 году. От наших коллег, женщин-парламентариев, куда бы мы ни приезжали, слышали: нам надо чаще встречаться, вместе мы сможем сделать больше.

В мире много женских форумов и у каждого своя специфика. Специфика нашего в том, что на одной площадке собираются представители власти – законодательной, исполнительной, а также бизнеса, общественных организаций, выдающиеся и просто очень активные и имеющие большой опыт в продвижении женской повестки женщины. Здесь женщины могут, с одной стороны, формулировать общественный запрос, с другой – получить или предложить свой проект, узнать о новом опыте.

Наш форум не ограничивается обсуждениями. Его предложения потом находят отражение в повестке президентов, правительств, международных организаций. Каждый форум – это «женский взгляд» на то, чем живет мир.

Название нынешнего форума можно считать и главной темой – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В основе этой миссии – понимание, что могут сделать женщины, консолидируя усилия, чтобы мир стал лучше. Ключевые темы посвящены новой роли и миссии женщин в обеспечении глобальной безопасности, социального прогресса, перехода к новым моделям экономического роста, в сохранении здоровья настоящих и будущих поколений, достижении баланса в условиях всеобщей цифровизации, решении глобальных проблем экологии и климата.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ

– В Петербург прибудут представители ВОЗ. Мы не станем замалчивать тему непризнания российских вакцин от COVID-19. Предполагается дискуссия о мерах по борьбе с коронавирусом. В ней примут участие медики, ученые, представители НКО. Приглашен большой пул экспертов. Планируем представить одну из женщин – разработчиц вакцины «Спутник V» к премии Евразийского женского форума.

Важно обсудить, как минимизировать последствия COVID, какие направления научных исследований и какие отрасли экономики нужно развивать, чтобы предупреждать или эффективно отражать новые возможные пандемии. Много внимания будет уделено реабилитации.

Впервые мы заявили тему «Женщины в фармацевтике» – обсудим в том числе доступность лекарств, их ценообразование, положение женщин в отрасли, защиту их здоровья, какой должна стать медицина в будущем.

ДЕЛОВАЯ ДРУЖЕЛЮБНАЯ АТМОСФЕРА

– Участие в форуме подтвердили представители около ста стран. Программа включает более 300 мероприятий, в том числе 50 сессий. Многие выходят за рамки привычных форматов. Наша цель – создать атмосферу деловую и одновременно дружескую, в которой интересно работать и легко общаться. Состоится, например, Фестиваль здоровья и красоты. Его цель – мобилизовать женщин на создание красоты вокруг. Это и хорошая детская площадка, и цветочная клумба во дворе и так далее. Женщины ведь умеют навести и поддерживать порядок не только дома, но и вокруг. Этот проект о том, что каждая из нас может сделать мир лучше. Объявлен марафон женских инициатив в развитии территорий, конкурс проектов среди женщин-инноваторов.

Российские лауреаты премии Евразийского женского форума получат не только диплом, но и грантовую поддержку – будут поддержаны проекты победителей конкурса женщин-инноваторов, победители конкурсов экологической платформы получат возможность обучения в Сколкове.

Мы единственные в мире провели конкурс между крупными корпорациями по продвижению женской повестки. Заявки подали более 70 крупных компаний. Этим мероприятием заинтересовались в ЮНИДО. Поэтому на форуме мы не только наградим победителей, но и будем презентовать стратегии корпораций по женской повестке.

Между форумами работает Совет Евразийского женского форума, мне доверено быть его руководителем. Сейчас мы ведем 23 проекта.

НЕ ПРОСТО РАЗГОВОРЫ

– Каждый форум дает импульс расширению возможностей женщин. В 2015 году на первом форуме, например, появилась идея, а потом и конкретная рекомендация – разработать Национальную стратегию действий в интересах женщин. Совет Федерации представил Президенту России доклад. На его основании дано поручение правительству разработать такой документ. Стратегия принята и успешно реализуется.

Предусмотрены конкретные меры по улучшению положения женщин, например в сфере занятости. Появился ряд программ по обучению, переобучению и созданию новых рабочих мест для женщин, у которых есть маленькие дети. Разработаны меры их поддержки. И набор таких мер с каждым годом становится больше.

На третьем форуме планируется принять пакет рекомендаций для международных организаций, включая ООН. В него войдут предложения по решению вопросов, касающихся женской повестки, выравнивания оплаты труда женщин и мужчин, равного доступа к кредитам, образованию, медицинской помощи и так далее. Эти рекомендации получит не только ООН, но и лидеры всех государств. Это наша традиция.

ЭКСПОЗИЦИЯ

На московской станции метро «Выставочная» открылась экспозиция портретов участниц Евразийского женского форума.

На выставке представлены самые яркие моменты прошедших форумов, портреты женщин-политиков, общественных деятелей, ученых и предпринимателей.

Одна из самых известных фотографий – портрет президента Национального фонда мира Сары Хардер. Она держит снимок 30-летней давности, где запечатлена с Валентиной Матвиенко.

– Это была встреча ведущих российских и американских женщин-политиков, которую организовала Валентина Матвиенко, когда возглавляла комиссию Верховного совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, – рассказала «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Когда началась эпопея с санкциями, мы начали искать необычные форматы выхода на женщин других стран, в частности Америки. Нашли этот снимок и отправили его всем представительницам США, принимавшим участие в той встрече. Три из них откликнулись и приехали на форум, в том числе и Сара Хардер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Наш форум дает сигнал, как быть лучше, сплоченнее, сильнее. И это особенно актуально в этом году, который объявлен ООН Годом мира и доверия».

Галина КАРЕЛОВА.

ИЗ ДОСЬЕ

Галина Николаевна Карелова

Заместитель председателя Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Представляет в сенате исполнительный орган государственной власти Воронежской области. Родилась 29 июня 1950 года. Окончила Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, аспирантуру УПИ. Кандидат экономических наук, доктор социологических наук, профессор. Депутат Госдумы VI созыва, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Награждена орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Дружбы. Имеет две благодарности Президента Российской Федерации

ЦИТАТНИК

«Женщины, добившиеся успеха в разных отраслях и разных странах, будут хорошим примером для всех россиянок, которые каждый день спускаются в столичную подземку: спешат на учебу, работу, по делам».

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО.

«Очень важно видеть наглядный пример успеха. Иногда нам не хватает внутренней веры, чтобы пойти и что-то сделать. Эта выставка показывает, чего может добиться женщина».

Заместитель начальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия ТЕМНИКОВА.

Использованы материалы «Парламентской газеты»