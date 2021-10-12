Фигурант дела о мошенничестве выпал с четвертого этажа здания ГСУ МВД по Москве

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи пытались реанимировать выпавшего из окна мужчину, но он получил серьезную травму головы и скончался Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧП в центре Москвы - из окна четвертого этажа Главного Следственного управления МВД по Москве выпал мужчина. Известно, что он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве, находился под домашним арестом, но сегодня приехал в управление для участия в очной ставке - должен был встретиться с одним из ключевых свидетелей.

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи пытались реанимировать выпавшего из окна мужчину, но он получил серьезную травму головы и скончался.

В пресс-службе столичной полиции инцидент пока не комментируют.

Как стало известно, погибший - бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш. Ранее он уже приходил по другому делу о мошенничестве. В 2010-м мужчину осудили на 12 лет. После приговора он умудрился прямо из СИЗО выложить в интернет открытое обращение к Президенту России Дмитрию Медведеву. Тогда Кулиш заявил, что дело сфабриковано и его подставили.

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