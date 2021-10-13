Простые шаги к здоровью: Как изменить свою жизнь за семь недель

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В книге описана авторская концепция врача общей практики, семейного доктора Наталии Горн, которую она назвала «Семь нот здоровья». Так уж вышло, что все они начинаются с буквы С: стол, стул, сон, секс, спорт, стресс, счастье. По мнению автора, придерживаясь простых правил, можно модифицировать образ жизни и «навести порядок» в телесном и духовном.

Накануне выхода книги мы поговорили с Наталией Горн о том, как же это сделать.

- Можно ли, на Ваш взгляд, выделить среди семи нот здоровья самую главную?

- Это практически невозможно. Это как выделить среди наших органов один самый главный или в мелодии одну главную ноту. Все аспекты, которые мы рассматриваем в книге, обеспечивают хорошее функционирование организма и здоровье.

- В главе «Стол» Вы рекомендуете избавиться от рафинированного масла и отказаться от кофе, заменив его сублимированным цикорием, какао, травяными чаями. Да еще и молочные продукты употреблять не чаще 2 раз в неделю, хотя йогурты и творог многие настоятельно советуют есть чуть ли не каждый день в больших количествах. Но самое большое потрясение — отказаться от каш на завтраки! Чем все эти такие привычные продукты вам не угодили?

- Нельзя сказать, что они мне угодили. Просто я не рекомендую их использовать в ежедневном рационе. Например, рафинированные масла содержат большое количество противоспалительной кислоты Омега-6, то есть они не полезны для нас.

Что касается кофе, то я рекомендую отказаться от него тем, кто пьет по 3-5 чашек в день, по сути сидит на кофеиновой игле. Тем более на растворимом кофе, о котором вообще сложно сказать что-то хорошее. Когда организм придет в норму, очистится от зависимости, тогда, конечно, можно вводить во одной, максимум две чашки кофе в день.

Если говорить о молочных продуктах, то стоит помнить, что большинство людей с трудом их переваривают. Но, привыкнув к мысли, что йогурты полезны, едят их каждый день. И я не говорю, что нужно отказаться от них совсем, но хотя бы на время исключив их из рациона, вы поймете, стало вам без них лучше или хуже. Многие мои пациенты, попробовав молочный детокс, не возвращаются к употреблению йогуртов и молока, заменяя их растительными аналогами. В рационе могут остаться твердые сыры, но и те в небольшом количестве.

Ну и о кашах: каши важны и нужны. Но какие большинство людей едят каши на завтрак? Это или мюсли со сладким йогуртом, молоком или быстрорастворимые хлопья. А это не каши. Если вы так любите ими завтракать, то варите каши нормальные, долгой варки, добавляйте к ним яйцо или овощи и будет вашему организму счастье.

Семейный доктор Наталия Горн.

- Вы много внимания уделяете гигиене сна. Какие, на Ваш взгляд, самые важные детали, которые нужно добавить или, наоборот, убрать из спальни, чтобы сон стал лучше и крепче?

- Добавить нужно две самые легко выполнимые, но важные детали — шторы блэкаут (полностью блокирующие свет, - прим. Ред.) и хороший ортопедический матрас. Не жесткий и не мягкий, а правильный — именно для вашего веса и предпочтений. Хорошее спальное место и полная темнота — это уже большой шаг к правильному сну. Но я давно исповедаю политику маленьких шагов. И нельзя сказать, что есть одно волшебное действие или одна волшебная пилюля, или какая-то одна важная составляющая, а все что рядом уже не важно — нет, так не бывает. Наша жизнь, наш организм очень индивидуален и требуется ювелирная калибровка каждой детали, чтобы стало уютно, удобно и правильно именно вам.

- И про счастье: каждый из нас дает этому понятию свое определение. Вы считаете, что книга поможет всем прийти к общему знаменателю?

- Книга не панацея. Но если она поможет более внимательно относится к себе, своему организма, к окружающим вас вещам, то вполне может стать отправной точкой, самой начальной точкой на пути к систематизации жизни, настройке своего здоровья. А без глубокого погружения в эти семь сфер нашей жизни, человек не сможет стать здоровым, даже обойдя десятки лучших врачей. Книга — это проводник к осознанию своего здоровья. Она поможет заглянуть в себя, немного под другим углом, сфокусироваться на не совсем привычных вещах, на которые раньше не обращал внимания. И понять, что только здоровый организм, только здоровое тело может быть по-настоящему счастливым. Я думаю, что моя книга — это первый маленький кирпичик в фундамент вашего здоровья и счастья.

КСТАТИ

Во всем виноваты нервы: почему организм запускает механизм саморазрушения

- Нередко причинами психосоматических заболеваний становятся невысказанные эмоции, непрожитые потрясения, - объясняет Наталия Гор в главе «Стресс». - За игнорирование внутренних проблем в итоге отвечает наше тело. Процесс может стать настолько серьезным, что организм сам запускает механизмы саморазрушения в ответ на постоянные переживания. Распространенность таких случаев объясняется тем, что большинство из нас воспитано в традициях жертвенности: мы все что-то кому-то якобы должны и постоянно, иногда неосознанно, жертвуем собой. Помните, в детстве мама говорила, что надо отдать свою игрушку другу, нужно делиться? Ну как же, как же тебе может быть хорошо, когда кому-то рядом плохо? Эта жертвенность настолько укоренилась в нашем менталитете, что стала частью нашей внутренней вибрации. Наше нутро часто противится этой жертвенности, но разум, напичканный моральными устоями, навязанным мнением, стереотипами и чужими оценочными суждениями, заставляет нас закрыть глаза на свои чувства и продолжать делать то, что мы якобы, по каким-то причинам, должны: продолжать жить с нелюбимым человеком, ходить на ненавистную работу, общаться со скучными и раздражающими людьми. Подобная ситуация страшна тем, что наша нервная система, наше здоровье и жизнь в целом разрушаются постепенно. Этот длительный стресс, исходящий изнутри, подтачивает нас, как камень — струя воды: медленно, но верно.

ВАЖНО

Почему так опасно заниматься интенсивным спортом людям с ожирением или лишним весом

«Если у вас есть избыточная масса тела или ожирение, интенсивные физические нагрузки противопоказаны. В противном случае вы как минимум убьете свои суставы. Я с ужасом смотрю в спортзале на крупных людей, страдающих ожирением, которые, обливаясь потом, сходя с ума от боли и потемнения в глазах, упорно несутся по беговой дорожке на приличной скорости, да еще и в горку.

Важно понимать: жировая ткань содержит огромное количество медиаторов воспаления, которые при активном движении (или при LPG-массаже или лимфодренаже) все вылетают в кровь. И ничем хорошим это для организма не заканчивается, и для почечной ткани в первую очередь.

Поэтому, как правило, такие люди рано или поздно заболевают. Иммунитет начинает сходить с ума. Единственный доступный образ движения при излишней массе тела и при ожирении — это ходьба. Причем в таком темпе, при котором вы можете идти спокойно, разговаривать, не допуская одышки».

Цитата из главы «Спорт».

КСТАТИ

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