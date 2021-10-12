"То скачут, то плачут": 10 самых хлестких цитат Владимира Маркина

12 октября 2021 года умер Владимир Маркин. Он долгие годы сражался с раком, на который в последнее время наложилась пневмония. Фото: Иван МАКЕЕВ

12 октября 2021 года умер Владимир Маркин. Он долгие годы сражался с раком, на который в последнее время наложилась пневмония.

С 2011 года он занимал пост руководителя Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. В 2016 году ушел на должность первого заместителя гендиректора "РусГидро". Вошел в состав Общественного совета при СК, писал книги.

Коллеги запомнят Владимира Маркина как неравнодушного человека, буквально «горевшего» работой. Он был харизматичной личностью, человеком с твердой гражданской позицией. Многие помнят его яркие цитаты и комментарии по самым разным темам — от работы Следственного комитета до общественно-политических вопросов. Мы приводим 10 самых хлестких цитат Владимира Маркина.

1. По делу экс-губернатора Никиты Белых: "Воруют по-взрослому, объясняют как дети".

2. Оценка визита вице-президента США Джо Байдена на Украину для переговоров с Петром Порошенко: "Главный итог визита Байдена на Украину: "Господин назначил меня любимой женой!".

3. Реплика на угрозу Порошенко ввести очередные санкции против России: "Усиливается агрессивность, снижается уровень вменяемости личности, ослабляется способность предвидеть последствия совершаемых действий – так описывает медицинская наука воздействие алкоголя на человека".

4. О СБУ и князе Владимире: "СБУ Украины собирает информацию на крестителя Руси. Цель — выяснить, почему он крестил Русь, а не Украину".

5. О НАСА: "СК РФ готов помочь США найти пропавшую пленку о полете на Луну".

6. О трусости генерала армии США Боба Скейлза, который заявил, что купил детектор полония: "Сколько ж памперсов у него уходит в день?! А ведь весна еще впереди".

7. О реакции Киева на визит Путина в Крым: "То скачут, то плачут, то просят, то требуют. Ничего не напоминает?".

8. Про давление на СКР по делу мажоров на Gelandewagen: "Прошли те времена, когда кто-то может по телефонному звонку или по каким-то другим каналам позвонить кому бы то ни было и решить вопрос полюбезно. Я хотел бы просто увидеть сейчас того человека, который попытался бы угрожать председателю следственного комитета. Ребята, тут сразу на месте будет мокрая лужа!"

9. О новых возможностях следствия: "В сознании любого человека есть так называемый "режим суперпамяти". У нас есть специалисты по активации памяти. Они работают с человеком и дают ему возможность вспомнить такие события, о которых он даже не подозревал, что он их помнит".

10. О новых назначениях в украинской власти: "Шизофрения, как и слабоумие, — обязательные условия назначения на должности в Незалежной"

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