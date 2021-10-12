Пьяных водителей хотят лишать прав пожизненно

Сотрудник ГИБДД проверяет водителя алкотестером. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
НИ НА ДОРОГУ, НИ В НЕБО
Идея принадлежит вице-премьеру Марату Хуснуллину. По его поручению уже к 1 ноября должен быть готов новый пакет мер, которые ужесточат ответственность для пьяных водителей.
Во-первых, некоторые дела перестанут быть административными, а будут уголовными. Этот вопрос будет решаться «принимая во внимание степень опьянения» (конкретные цифры в промилле пока не называются, - ред.). Во-вторых, лишиться прав можно будет пожизненно — такая мера будет применяться к рецидивистам.
Заниматься разработкой новых правил будут сразу несколько ведомств. МВД проработает вопрос лишения водительского удостоверения, Росгвардия — лицензии на оружие, Госинспекция маломерных судов МЧС — водный транспорт, Росавиация — самолеты и вертолеты. Вместе они должны выработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав. К работе подключен и Минздрав. Ведомство должно обеспечить обязательную постановку на учет пьяных водителей.
НА ДОРОГАХ ГИБНУТ КАК НА ВОЙНЕ
Вопрос смертности на дорогах остро встал на совещании Марата Хуснуллина с Владимиром Путиным. Тогда президент остро характеризовал количество погибших:
- Нужно продолжать эту работу (по снижению смертности на дорогах. – Ред.) вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях.
Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В России сейчас и так беда с демографией, а на дорогах (в том числе и по вине пьяных водителей) гибнут зрелые, молодые и активные граждане, которые заработали себе на недешевое удовольствие купить машину. Практически цвет нации. Поэтому озабоченность властей вполне объяснима.
Вице-премьер тогда отметил, что по статистике аварийность снижается. Это подтверждают и данные МВД: за последние 15 лет число смертельных ДТП сократилось вдвое. За первые полгода 2021 произошло 5,1 тыс. аварий с нетрезвыми водителями — это на 37% меньше, чем в прошло году. Но и этого мало.
Кстати, в основном трагедии случаются, когда водитель грубо перебирает. Почти 90% смертей в пьяных случаются тогда, когда в его крови больше 1 промилле алкоголя. Отсюда и ужесточение именно для тех, кто не ограничивается одной-двумя рюмками.
КНУТ УЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ
Но практика показывает, что любое ужесточение увеличивает и коррупционную емкость статьи. Чем серьезнее наказание, тем больше нарушители готовы отдавать, лишь бы не лишиться прав. Особенно, если это касается средств к выживанию. Профессиональные водители (таксисты, дальнобойщики) будут готовы на всё, лишь бы не остаться без работы.
- Мы пережили уже несколько раундов ужесточения ответственности и с каждым разом мы получали все больше и больше жалоб на сотрудников ГИБДД, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Мы видели и повышение ценников со стороны нечистых на руку представителей закона, видели и возрастающий интерес к противоправным действиям.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Фото: Андрей МИНАЕВ
По словам эксперта, ужесточать ответственность нужно только тогда, когда в обществе есть абсолютно доверие к сотрудникам Госавтоинспекции. А это невозможно, когда мы видим, например, дом главы Ставропольского ГИБДД. Похожие задержания, только без «цыганского барокко» прошли еще в ряде регионов.
- Уже сейчас введена достаточно жесткая ответственность для пьющих, особенно регулярно, водителей, - отмечает Шапарин. - Но цифры статистики показывают, что ужесточения не работают. Как пили, так и пьют. Боюсь, что придется отказаться от политики кнута, потому что она, очевидно, не приводит к результатам.
Действительно, в последние годы власти регулярно ужесточают наказание за пьяную езду. В 2019 году за ДТП со смертельным исходом повысился максимальный срок для водителей под градусом — с 9 до 15 лет. А уже с июля этого года даже без аварии рецидивистов-алкоголиков могут посадить на три года. Но это не помогает. Сам же Марат Хуснуллин говорит, что статистика уменьшается слишком медленно.
В последние годы российские власти регулярно ужесточают наказание за пьяную езду.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Хотя и пряники для водителей есть. Не так давно алкоголя в крови не должно было быть в принципе и этим пользовались нечистые на руку правоохранители. Придирались даже к парам одеколона, который попадал в алкотестер из окружающего воздуха. Сегодня есть максимально допустимая норма — 0,16 мг на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. Больше — уже штраф и лишение прав.
А КАК У НИХ
Когда речь идет о каких-то нововведениях, многие советуют смотреть на опыт других стран. Так Антон Шапарин предлагает перенять у Германии схему работы с пьяными водителями.
- Необходимо начать разбираться что же заставило человека так жестко нарушить правила дорожного движения и человеческого общежития. И создать объективную опасность для окружающих. Считаю, что таких людей надо отправлять за психологической и психиатрической помощью. Они должны проходить то, что в Германии называют idiotentest. Он должен доказать, что он вменяем.
ГЕРМАНИЯ
Вождение в нетрезвом виде — уголовное преступление. Если в крови водителя будет найдено больше 0,5 промилле алкоголя - гарантировано лишение прав на месяц, два пункта в центральном регистре нарушений и штраф 500 евро.
Попался второй раз в течение 10 лет – 2 пункта, 1000 евро и три месяца лишения прав.
В третий раз — 1500 евро, два пункта, три месяца без прав.
Если водитель с первого раза набрал более 1,09 промилле, то, помимо лишения прав и денежного штрафа, возможно лишение свободы.
При попадании водителя в ДТП меры становятся на порядок строже.
БЕЛОРУССИЯ
Тут за аварию с травмами или погибшим пьяный водитель отправляется за решетку на срок от 3 до 8 лет.
Рецидивистов, даже без ДТП лишают прав на 8 лет.
Штрафы за вождение с алкоголем в крови доходят до 200 базовых величин (180 тысяч российских рублей)
ФРАНЦИЯ
Во Франции к алкоголю в крови водителя относятся несколько лояльнее. Можно немного выпить и сесть за руль. Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,5 промилле (бутылка пива или бокал вина).
Если в крови будет 0,5 до 0,8 промилле - штраф в €135 и запрет на вождение на территории страны на 3 года.
Спирта больше 0,8 промилле — штраф до € 4 500 и снова запрет на вождение на 3 года.
СИНГАПУР
В этой стране власти делают всё, чтобы водитель запомнил, что пить за рулем — это плохо. За пьяную езду тут предусмотрены штраф (до 30 тысяч долларов), тюремное заключение, а ещё и… удары палкой. Причем для неё даже установлены свои требования: толщина – не менее 1 сантиметра; длина – не менее 1 метра.
Но есть и хорошие новости: водителю можно иметь в крови 0,8 промилле алкоголя.
ЯПОНИЯ
Здесь и вовсе свой путь. Наказание за пьяное вождение касается не только водителя, но и пассажиров. Попутчики попадают на 3 тысячи долларов, пилоту придётся распрощаться либо с 8700 долларов, либо с волей на грядущие 5 лет. Более того, если водитель употреблял алкоголь в баре, и суд докажет, что бармен об этом знал, то заведение лишат лицензии.
Но есть и допустимая норма — 0,3 промилле в крови (как в России).