Пьяных водителей хотят лишать прав пожизненно

Сотрудник ГИБДД проверяет водителя алкотестером. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

НИ НА ДОРОГУ, НИ В НЕБО

Идея принадлежит вице-премьеру Марату Хуснуллину. По его поручению уже к 1 ноября должен быть готов новый пакет мер, которые ужесточат ответственность для пьяных водителей.

Во-первых, некоторые дела перестанут быть административными, а будут уголовными. Этот вопрос будет решаться «принимая во внимание степень опьянения» (конкретные цифры в промилле пока не называются, - ред.). Во-вторых, лишиться прав можно будет пожизненно — такая мера будет применяться к рецидивистам.

Заниматься разработкой новых правил будут сразу несколько ведомств. МВД проработает вопрос лишения водительского удостоверения, Росгвардия — лицензии на оружие, Госинспекция маломерных судов МЧС — водный транспорт, Росавиация — самолеты и вертолеты. Вместе они должны выработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав. К работе подключен и Минздрав. Ведомство должно обеспечить обязательную постановку на учет пьяных водителей.

НА ДОРОГАХ ГИБНУТ КАК НА ВОЙНЕ

Вопрос смертности на дорогах остро встал на совещании Марата Хуснуллина с Владимиром Путиным. Тогда президент остро характеризовал количество погибших:

- Нужно продолжать эту работу (по снижению смертности на дорогах. – Ред.) вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях.

Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В России сейчас и так беда с демографией, а на дорогах (в том числе и по вине пьяных водителей) гибнут зрелые, молодые и активные граждане, которые заработали себе на недешевое удовольствие купить машину. Практически цвет нации. Поэтому озабоченность властей вполне объяснима.

Вице-премьер тогда отметил, что по статистике аварийность снижается. Это подтверждают и данные МВД: за последние 15 лет число смертельных ДТП сократилось вдвое. За первые полгода 2021 произошло 5,1 тыс. аварий с нетрезвыми водителями — это на 37% меньше, чем в прошло году. Но и этого мало.

Кстати, в основном трагедии случаются, когда водитель грубо перебирает. Почти 90% смертей в пьяных случаются тогда, когда в его крови больше 1 промилле алкоголя. Отсюда и ужесточение именно для тех, кто не ограничивается одной-двумя рюмками.

КНУТ УЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ

Но практика показывает, что любое ужесточение увеличивает и коррупционную емкость статьи. Чем серьезнее наказание, тем больше нарушители готовы отдавать, лишь бы не лишиться прав. Особенно, если это касается средств к выживанию. Профессиональные водители (таксисты, дальнобойщики) будут готовы на всё, лишь бы не остаться без работы.

- Мы пережили уже несколько раундов ужесточения ответственности и с каждым разом мы получали все больше и больше жалоб на сотрудников ГИБДД, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Мы видели и повышение ценников со стороны нечистых на руку представителей закона, видели и возрастающий интерес к противоправным действиям.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Фото: Андрей МИНАЕВ

По словам эксперта, ужесточать ответственность нужно только тогда, когда в обществе есть абсолютно доверие к сотрудникам Госавтоинспекции. А это невозможно, когда мы видим, например, дом главы Ставропольского ГИБДД. Похожие задержания, только без «цыганского барокко» прошли еще в ряде регионов.

- Уже сейчас введена достаточно жесткая ответственность для пьющих, особенно регулярно, водителей, - отмечает Шапарин. - Но цифры статистики показывают, что ужесточения не работают. Как пили, так и пьют. Боюсь, что придется отказаться от политики кнута, потому что она, очевидно, не приводит к результатам.

Действительно, в последние годы власти регулярно ужесточают наказание за пьяную езду. В 2019 году за ДТП со смертельным исходом повысился максимальный срок для водителей под градусом — с 9 до 15 лет. А уже с июля этого года даже без аварии рецидивистов-алкоголиков могут посадить на три года. Но это не помогает. Сам же Марат Хуснуллин говорит, что статистика уменьшается слишком медленно.

В последние годы российские власти регулярно ужесточают наказание за пьяную езду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хотя и пряники для водителей есть. Не так давно алкоголя в крови не должно было быть в принципе и этим пользовались нечистые на руку правоохранители. Придирались даже к парам одеколона, который попадал в алкотестер из окружающего воздуха. Сегодня есть максимально допустимая норма — 0,16 мг на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. Больше — уже штраф и лишение прав.

А КАК У НИХ

Когда речь идет о каких-то нововведениях, многие советуют смотреть на опыт других стран. Так Антон Шапарин предлагает перенять у Германии схему работы с пьяными водителями.

- Необходимо начать разбираться что же заставило человека так жестко нарушить правила дорожного движения и человеческого общежития. И создать объективную опасность для окружающих. Считаю, что таких людей надо отправлять за психологической и психиатрической помощью. Они должны проходить то, что в Германии называют idiotentest. Он должен доказать, что он вменяем.

ГЕРМАНИЯ

Вождение в нетрезвом виде — уголовное преступление. Если в крови водителя будет найдено больше 0,5 промилле алкоголя - гарантировано лишение прав на месяц, два пункта в центральном регистре нарушений и штраф 500 евро.

Попался второй раз в течение 10 лет – 2 пункта, 1000 евро и три месяца лишения прав.

В третий раз — 1500 евро, два пункта, три месяца без прав.

Если водитель с первого раза набрал более 1,09 промилле, то, помимо лишения прав и денежного штрафа, возможно лишение свободы.

При попадании водителя в ДТП меры становятся на порядок строже.

БЕЛОРУССИЯ

Тут за аварию с травмами или погибшим пьяный водитель отправляется за решетку на срок от 3 до 8 лет.

Рецидивистов, даже без ДТП лишают прав на 8 лет.

Штрафы за вождение с алкоголем в крови доходят до 200 базовых величин (180 тысяч российских рублей)

ФРАНЦИЯ

Во Франции к алкоголю в крови водителя относятся несколько лояльнее. Можно немного выпить и сесть за руль. Допустимое содержание алкоголя в крови — 0,5 промилле (бутылка пива или бокал вина).

Если в крови будет 0,5 до 0,8 промилле - штраф в €135 и запрет на вождение на территории страны на 3 года.

Спирта больше 0,8 промилле — штраф до € 4 500 и снова запрет на вождение на 3 года.

СИНГАПУР

В этой стране власти делают всё, чтобы водитель запомнил, что пить за рулем — это плохо. За пьяную езду тут предусмотрены штраф (до 30 тысяч долларов), тюремное заключение, а ещё и… удары палкой. Причем для неё даже установлены свои требования: толщина – не менее 1 сантиметра; длина – не менее 1 метра.

Но есть и хорошие новости: водителю можно иметь в крови 0,8 промилле алкоголя.

ЯПОНИЯ

Здесь и вовсе свой путь. Наказание за пьяное вождение касается не только водителя, но и пассажиров. Попутчики попадают на 3 тысячи долларов, пилоту придётся распрощаться либо с 8700 долларов, либо с волей на грядущие 5 лет. Более того, если водитель употреблял алкоголь в баре, и суд докажет, что бармен об этом знал, то заведение лишат лицензии.

Но есть и допустимая норма — 0,3 промилле в крови (как в России).