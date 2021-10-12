Во МХАТе показали VR-проект, посвященный 75-летию Нюрнбергского трибунала

Презентацию проекта провели во вторник вечером в здании МХАТ им. Горького. Фото: Александр БОЙКО

Агентство РИА Новости, ученые-историки и артисты МХАТ им. М. Горького при содействии Российского военно-исторического общества к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса создали квест по мотивам становления лидеров Национал-социалистической немецкой рабочей партии и последующего трибунала над ними. Исторический игровой проект получил название"VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества".

Презентацию с демо-просмотром провели во вторник вечером в здании МХАТ им. Горького. Всем желающим дали возможность в VR-шлемах побродить по немецким пивным, посмотреть архивные фотографии нацистов, оформленные в домашние альбомы, прикоснуться к личным вещам Геринга, Деница, Розенберга, фон Риббентропа и фон Шираха, а затем оказаться в концлагере и перед жерлом крематория.

Главная цель этого весьма реалистичного погружения в историю — отыскать доказательства страшных преступлений против человечества, которые осенью 1946-го года легли в основу приговора суда в Нюрнберге.

Чтобы узнать прошлое палачей, надо к ним просто прикоснуться, — считают авторы проекта.

Проект выполнен для платформы Steam. И будет доступен для владельцев разных VR-шлемов дополненной реальности, сначала на русском, а позже английском и китайском языках. Разработчики заверяют, что квест можно использовать в качестве "дополнительного материала для обучения старших школьников и студентов". Так как несмотря на формат игры, все документы и события исторически достоверны.