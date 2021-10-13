Алексей Панин рассказал о домогательствах звезды «Овода» Андрея Харитонова

Алексей Панин. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Дмитрия Гордона рассказал о домогательствах со стороны звезды советского кино Андрея Харитонова. Актер стал кумиром миллионов после того, как снялся в фильмах «Овод» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». По словам Панина, он с детства искренне восхищался Харитоновым и его киногероями. Поэтому съемки с ним в одном фильме воспринимал как большую честь.

- В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов, - рассказал Панин.

Андрей Харитонов был кумиром миллионов зрителей. Фото: кадр видео.

Алексей признался, что в силу юного возраста не сразу понял, что именно происходит. Его неопытность и отпугнула партнера по съемкам.

- Это даже не домогательства. Просто он проявлял знаки внимания, которые я, в силу возраста, еще не совсем понимал. Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, он не позволил себе ничего сделать, - сообщил артист.

Впоследствии жизнь еще не раз сводила Панина с Харитоновым – например, они играли вместе в одном спектакле. Несмотря на тот случай в юности, Алексей считал Харитонова очень интеллигентным человеком, который не пытался его обидеть или ранить. Панин пронес уважение к знаменитому артисту через всю жизнь. Когда несколько лет назад Алексей узнал, что Харитонов умирает от рака, он пришел навестить его.

- Незадолго до его смерти я совершенно случайно оказался у Андрюхи в гостях. Он был в жутком состоянии. Врачи сказали, что ему осталось жить несколько дней, поэтому он уже опустил руки. Мы тогда много шутили, пытались отвлечь его разговорами, - рассказал Панин.

Актер умер в 59 лет от онкологии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Андрей Харитонов боролся с раком кишечника. Актеру сделали шесть операций, вырезали два с половиной метра кишок. Более 20 лет артист был женат на Ольге Смирягиной, детей у супругов не было. Жена самоотверженно ухаживала за ним до самого конца. Харитонов умер в 2019 году, ему было 59 лет. Последние годы артист переживал период забвения и безденежья, ему не хватало средств на дорогое лечение.

Андрея Харитонова многие помнят по роли в фильме "Овод". Фото: кадр из фильма.

Андрей Харитонов начал сниматься в кино в 1980 году – его дебютной ролью стал Артур Бертон в фильме «Овод». Впоследствии Харитонов снялся в картинах «Тайна "Черных дроздов», «Человек-невидимка», «На Гранатовых островах». Кроме того, он много играл в театре.