Прогрессивный Запад продолжает хоронить нефть и уголь, но и на чистую энергетику деньги пока жалеет

Международное энергетическое агентство заявило о хроническом недофинансировании строительства солнечных и ветряных электростанций Фото: Shutterstock

Пик мирового потребления нефти и газа наступит «вскоре после 2025 года» - такой прогноз содержится в ежегодном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). Ожидается, что от максимального потребления 97 млн баррелей в день к 2050 году спрос упадет на 21% - до 77 млн баррелей в день. При этом уже к 2030 году цена «бочки» нефти, в среднем, будет составлять $36 за баррель (сравните с нынешним уровнем в $84 за баррель).

Вместе с тем, глава МЭА Фатих Бирол страны тратят недостаточно денег на развитие альтернативной энергетики – прежде всего, на ветряки и солнечные электростанции. По оценкам Бирола, в этом десятилетии нужно, как минимум, утроить инвестиции в этот сектор.

Нынешний энергетический кризис в Европе, вызванный во многом закрытием угольных электростанций и отказом от долгосрочных газовых контрактов с Россией, не должен служить оправданием, говорит руководитель МЭА.

«Сейчас ведется некорректная информационная кампания. Утверждается будто взлетевшие цены на энергоресурсы – это первый кризис, вызванный чистой энергетикой. И что это будто бы станет препятствием для дальнейших действий, направленных на адаптацию к изменениям климата. Но это не так», - приводит FT слова Бирола. Он добавил, что в 2021 году сложилось уникальное стечение неблагоприятных обстоятельств, в том числе новые волны пандемии, неровное восстановление экономики, погодные аномалии и дефицит газа на европейских биржах.

12 ноября в Глазго пройдет конференция ООН по вопросам изменения климата, на которой государства попытаются взять на себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности. Впрочем, не факт, что у них это получится. Так, прошлая подобная встреча, состоявшаяся в 2019 году в Мадриде, завершилась провалом. А с тех пор ситуация в мире существенно ухудшилась – экономики многих мировых держав подорваны коронавирусом, а энергокризис этой осени заставил целый ряд правительств вернуться к потреблению «грязных» источников энергии, таких как нефть и уголь.