Геннадий Онищенко: «До ноябрьских праздников, чтобы они не были испорчены, ещё можно успеть сделать прививки»

Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Геннадий Григорьевич, в ряде регионов обострилась ситуации в связи с коронавирусом. В некоторых из них ввели QR-коды для посещения мероприятий.

- Ну, само введение QR-кодов не является специфической мерой профилактики коронавируса, если это не сопровождается установками на определенный тип поведения, ну и, конечно, если не обеспечивается при этом должный уровень медицинской помощи. Прежде всего – амбулаторного лечения. Потому что когда человек в стационаре, там, понятно, работают понятные всем механизмы. А когда человек остается дома… Ровным счетом QR-коды ничего не дадут, если мера не сопровождается дополнительными акциями, стимулирующими вакцинацию. Мы продолжаем оставаться на недопустимо низком уровне охвата прививками. Государством сделано все: есть вакцина, эффективная, безопасная. Имеется разветвленная сеть прививочных пунктов, но…

Что вакцинация - единственная возможная мера защиты, аргументов больше чем достаточно. Но я не вижу ни опросов общественного мнения, ни целенаправленной рекламы, которая идет на конкретные группы населения.

Слава Богу, сегодня появилось сообщение о том, что на стадии рассмотрения находится вопрос об одновременной прививке от гриппа и коронавируса, разрешение применение коронавирусной вакцины детям (у нас же с 18 только разрешается). Но все это делается недопустимо медленно.

- Правительство объявило, что в ноябре у нас будет целых 4 праздничных дня. Это поможет борьбе с ковидом или, наоборот, навредит?

- Опираясь на недавний опыт майских праздников, я могу сказать, что какого-то чуда ожидать нельзя. Вряд ли мы вдруг изменим свое поведение. Поэтому остается одно: молиться, чтобы в эти дни была ненастная погода, лучше бы выпал снег, и чтобы нас меньше тянуло на улицы, чтобы мы реже ходили друг к другу в гости, а использовали эти 4 дня, для того, чтобы оглядеться в своей квартире, побеседовать с детьми, поучаствовать в их судьбе.

- То есть, не надо сейчас бежать за билетами в театр или в поездку куда-то?

- Ну, если не все удается в смысле разумности поведения, то, коли уж куда-то надо идти, хотя бы соблюдайте меры предосторожности. А еще лучше, поскольку до ноябрьских выходных остается достаточно много времени, пойдите и привейтесь. Вы даже успеете сделать две аппликации! Ну, а кто и этого не сделал, то есть возможность сделать прививку в эти 4 дня.

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