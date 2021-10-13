Скрепим брак ипотекой: среди заемщиков распадается каждая двадцатая семья, среди остальных — каждая вторая

Доля разводов среди ипотечных заемщиков — не более 3-5% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Расставанием сейчас заканчивается каждый второй российский брак. Доля же разводов среди ипотечных заемщиков — не более 3-5%. Такие данные приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с результатами которого ознакомился сайт kp.ru.

Как следует из исследования, сегодня порядка 50% ипотечных заемщиков — люди семейные, в браке. Таких — более 1,5 млн. Более половины из них оформили ипотеку после появления ребенка.

В разводе или в процессе расторжения брака — как минимум, от 45 до 75 тысяч ипотечников. Нередко это приводит к не очень хорошим финансовым последствиям: распадающиеся пары чаще допускают просрочку. Большая часть должников, однако, ссылаются на финансовые трудности и нехватку средств для поддержания привычного образа жизни как причины неплатежей. Поэтому верно и обратное: проблемы с просрочкой по ипотеке становятся испытанием на прочность семьи.

Как выяснили в НАПКА, из 20 тысяч семейных пар, взявших ипотеку и допустивших по ней дефолт, уже в разводе 15-20%.

-Ипотека – серьезная дорогостоящая инвестиция, которую семейные пары оформляют осознанно. Логично, что процент разводов среди ипотечников ниже, - считает управляющий директор ПКБ («Первое коллекторское бюро») Павел Михмель. - Работая с такими долгами на стадии образования просрочки, кредиторы видят, что проблема заключается не только в финансовых трудностях. Разводящиеся супруги не могут разобраться, кто должен платить и кому в итоге достанется квартира. Кроме того, в подобных ситуациях заемщиками управляют эмоции, которые также негативно отражаются на выплатах.

-После пандемии россияне столкнулись с массовым количеством разводов. Это подтверждает не только официальная статистика, но и повышенный спрос на услуги рынка дейтинга, - утверждает основатель сервиса знакомств OneStepDating Сергей Пехерт. - Причина, в частности, в так называемом отложенном спросе — в период локдауна официально оформить развод было затруднительно. Кстати, при том, что 70% разведенных готовы к новым отношениям, лишь 20% согласны принять на себя кредитные обязательства партнёра.