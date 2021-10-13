Журналист устроился в киевский колл-центр, откуда "разводят" россиян под видом "службы безопасности банка"

Украинский журналист устроился в один из колл-центров, откуда мошенники звонят клиентам российских банков. Фото: Shutterstock

Корреспондент украинского издания «Страна» Влад Бовтрук провел журналистский эксперимент - устроился в один из украинских колл-центр, откуда мошенники звонят клиентам российских банков и вытягивают из них деньги. Бовтрук проработал там целый день.

Ему обещали высокий процент с выручки, и выдали методички — в них все прописано до мелочей - как надо говорить с незнакомыми людьми, чтобы они тебе поверили и сами перевели деньги на «левый» счет. Журналист успел эти инструкции переснять.

Там — те самые фразы, которые многие у нас, в России, слышат чуть ли не каждый день из трубки своего телефона.

Но самое важное открытие журналиста - украинский колл-центр, куда он устроился, оказался в самом центре Киева, на улице Владимирской. Буквально напротив — внимание! - Службы безопасности Украины (СБУ).

О таком соседстве украинские разведчики просто не могли не знать. Это значит лишь одно — они либо «крышевали» фабрику мошенников за отдельную плату, либо напрямую руководили ей. А, возможно, и создали ее.

КНЯЗЬЯ ВОЛКОНСКИЕ И «ЛОХИ»

Давайте и мы заглянем в инструкции, которые выдали украинскому журналисту.

Вот методичка под названием «СПИЧ»: «(Имя Клиента) Здравствуйте! Вас беспокоит технический отдел банка (название), младший специалист ФИО... (Бовтрук взял себе псевдоним Волконский Анатолий). Фамилии рекомендуется выбирать звучные, которые вызывают положительные ассоциации: княжеская чета Волконских известна каждому гражданину России со школьной программы. Если же звонят жителям Ростова-на-Дону, могут представляться и Дибровым - известным телеведущим, который родился в этом городе). 2 минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Вы данную заявку подтверждаете?

- Фиксирую ваш ответ (2 раза);

- Также по системе нашего банка отображается попытка перевода денежных средств с вашего лицевого счета на сумму 8000 рублей.

- Вы совершали данное действие?

Когда «клиент» уже заинтересовался «приманкой» его берут на крючок, начинают объяснять его права, зачитывая несколько абзацев уголовных статей, которые грозят наказанием за «разглашение банковской тайны», а затем поясняют, что «надо помочь установить мошенников».

Просят назвать информацию, нужную для снятия денег.

Даже если «клиент» вдруг заявляет, что деньги у него лежат в другом банке, ему начинают объяснять, что «лицевой счет» частного лица является единым и сейчас его соединят со службой безопасности названного им финансового учреждения.

При этом в инструкции жертву называют «лохом», а более опытного мошенника в команде «клоузером». Последнему, как правило и доверяют «добивать» поддающегося клиента. Он может представляться управляющим банка, сотрудником МВД или ФСБ России. Такое «жонглирование» собеседниками позволяет мошенникам добиться иллюзии, что «все очень серьезно», а на «помощь» клиенту пришли правоохранительные структуры и ведомства.

«Клоузерам» рекомендуют представляться «майором Соловьевым» и интересоваться у «лохов»: «Вы свои паспортные данные передавали каким-либо брокерским, инвестиционным компаниям, тур-агентствам либо банковским структурам?»

То есть еще на этапе «развода» закладывают в его голову, что утечка его персональных данных - не вина банка. Хотя, любые спецслужбы прекрасно знают, что информацию о клиентах часто продают мошенникам именно бывшие сотрудники банков, имевшие к ней доступ.

«НУ, ХОТЬ КОПЕЕЧКУ»

Мошенники деликатно выуживают из клиента и записывают за ним каждое слово. Им важно собрать о нем информацию, чтобы передать более опытным коллегам. В инструкции четко все прописано: «На данный момент, по регламенту Центробанка, мы обязаны оповестить наши банки-партнеры о факте мошеннических действий по Вашему лицевому счету. Уточните, вы на сегодняшний день являетесь клиентом исключительно этого банка (название)? У меня отображается что ранее были клиентом (названия других банков), это верно?»

В основном на удочку мошенников попадаются доверчивые пенсионеры. Фото: Shutterstock

На любой вариант ответа «клоузеру» предлагают давить так: "Мы подозреваем, что ваши паспортные данные были скомпрометированы и утечка может происходить из других банковских структур, поэтому скажите, какую заявку подавать в банки партнеры обычную или экстренную? Обычная подается, когда баланс составляет меньше 100 тысяч рублей».

Так заодно определяют какой суммой можно поживиться с «лоха».

А вообще, как выяснил киевский журналист, в «деле» у разводил колл-центра сразу несколько схем обмана. Одни представляются сотрудниками безопасности банков, которые борются с мошенниками, другие предлагают взять 170 тысяч в кредит, чтобы вернуть тот, что на ваше имя уже взяли мошенники - недобросовестные сотрудники банка. Звонящие могут представляться дознавателями, следователями полиции или сотрудниками прокуратуры, которые ведут уголовное дело вашего родственника после ДТП с жертвами, кражи или продажи наркотиков. Адреса и имена ваших детей мошенники находят в электронных базах, в соцсетях. Могут попросить выслать «гарантийную предоплату» за товар, который продается на сайте-клоне известной фирмы по заниженной цене. Там же могут получить данные вашей банковской карты, чтобы обчистить вас еще разок.

ВЕЖЛИВОСТЬ — ОРУЖИЕ БАНДИТА

При этом ругаться или обличать звонящего мошенника бесполезно. В таком случае методичка советует «работнику» колл-центра на выбор следующие фразы: «Это также ваш выбор, вы можете его сделать. Тогда я зафиксирую ваш отказ, банк снимает с себя ответственность за ваш счет. Если деньги с него спишут, то банк ничего компенсировать не будет».

Также советуют пугать россиян «блокировкой счета по факту мошенничества», но оставаться при этом деликатными.

Из методички: «Очень важно чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. С людьми нужно найти контакт, расположить к себе. Не ругайтесь с людьми, они нам ничего не должны!!! Соблюдайте нейтралитет, когда слышите огромные суммы или же маленькие... Карту мы не выманиваем, не выпрашиваем».

Еще одна психологическая уловка, по которой можно узнать мошенника. Если вначале разговора "сотрудник службы безопасности банка" говорит от себя лично, то под конец уже за двоих: "Мы сейчас с вами настроим, переоформим". Он при каждом случае подчеркивает свою общность с жертвой, убаюкивает ее внимание…

При этом совершенно не обязательно, что позвонившего будет украинский акцент. На работу там как раз набирают тех, кто хорошо знает русский язык или бежал из России после провала в подобных криминальных аферах.

Автор материала говорит, что принимают в такие колл-центры без документов после короткого собеседования. Зарплату выдают, как в западных компаниях по результату, каждую неделю: около 100 долларов в неделю, плюс 7,5 % с украденных сумм.

«Мы звоним гражданам России, представляемся техническими сотрудниками банка и пытаемся развести людей на то, чтобы они перевели деньги со своих банковских карт на наши, а если у них нет денег, то чтобы они взяли кредит и перевели деньги нам. Как это делать, написано в методичке», – прошептал при собеседовании журналисту менеджер украинского колл-центра, но потом сразу попытался успокоить, мол, банковские вклады россиян застрахованы, а "украсть у российского банка не страшно". Вот такая у них логика…

По данным автора материала, только один оператор этого колл-центра должен делать за день 300 звонков. Звонят через программы подмены номеров, которые копируют номера реальных номеров московских банков либо подразделений МВД России. И хорошим результатов считается, если на них клюнет хотя бы 5 «лохов».

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

О том, что телефонный терроризм идет с берега Днепра, «Комсомольской правде» рассказал в материале «Украинские зеки по телефону "минируют" российские города и воруют деньги с кредиток» глава грузинского «Антикризисного центра проблем безопасности" (АЦПБ) и IT-компании (предоставляет услуги международной связи), политолог Давид Пурцхванидзе в апреле 2019 года.

Тогда российские спецслужбы стали с этим явлением бороться системно, но в отместку получили «минирование» тысяч торговых центров, театров, банков, вокзалов, аэропортов, и даже следственных изоляторов по всей стране. По воле украинских спецслужб в России пришлось эвакуировать несколько сотен тысяч человек.

После этого в распоряжении «Комсомолки» оказалось письмо-предупреждение. Адресаты - пятерка лучших российских банков. С первых строчек его сотрудникам предлагалось «сотрудничество по проблеме борьбы с мощной международной группой мошенников, занимающихся массовым обманом клиентов банка».

Автором ее стал Давид Пурцхванидзе, который сообщил, что один из международных операторов связи, с которым его компания обменивается телефонным трафиком, присылает для дальнейшего транзита и последующего соединения с абонентами в России странные однотипные телефонные звонки.

Давид Пурцхванидзе набросал схему, которой пользуются преступники. Пользуясь картой в ресторане или оплатив что-то в интернете, мы оставляем данные об операции в базе данных банков. Эту информацию каким-то образом перехватывают, и сливают в Центр управления организованной преступной группой (ОПГ). Одна из таких групп, находящаяся в Чехии, через фирмы-однодневки арендует свободные московские номера он-лайн у московского оператора местной телефонной связи и передает их на Украину. В это время из центра управления ОПГ информация о банковских реквизитах жертв отправляется в кол-центр ОПГ в Киеве. Оттуда 50-100 бывших осужденных получают возможность звонить через АТС в Киеве в Москву с 09.00 до 19.00 применяя ложную переадресацию: у жителей России высвечиваются московские номера. На самом деле звонок из Киева идет через Интернет оператору IP- телефонии в Украине, оттуда опять в Интернет, затем международному оператору IP- телефонии, опять в Интернет, через цепочку транзитных международных операторов IP- телефонии операторам IP- телефонии в России, и наконец операторам обычной телефонной линии. С нее звонки поступают на АТС сотовых компаний и уже затем сотовые аппараты жертв в городах России.

ШПИОНЯТ ЗА КАРТАМИ?

Давид Амиранович обратил внимание «КП», что оператор, который присылает его компании телефонный трафик для дальнейшего транзита, зарегистрирован в Чехии, а реально базируется и осуществляет операционную деятельность в области IT и телекоммуникаций на Украине. Фирме Пурцхванидзе также удалось определить российского оператора, который предоставляет обширную номерную телефонную емкость мошенникам. Его данные тогда были переданы российским спецслужбам.

Каким образом у мошенников оказываются мобильные телефоны и имена клиентов банка никто до сих пор объяснить не может. Эксперты отметили, что мошенники часто в разговоре называют город, где в данный момент находится жертва. Это говорит о том, что они либо получают информацию о сотрудников российских банков в реальном времени, либо им помогают сотрудники Службы безопасности Украины, которые пользуются доступом к платежной базе международных карт Visa.

Бывший сотрудник КГБ СССР Иван Ильин, который вызвался помочь Пурцхванидзе заявил «КП», что о существовании сети колл-центров на Украине украинские спецслужбы отлично знают и держат их под своим колпаком.

Российским банкам эксперты посоветовали Министерству связи выпустить для компаний-операторов ведомственные инструкции, требующие немного ужесточить процедуры выдачи, а также требующие сообщать в компетентные органы информацию о покупателе телефонной емкости, если заметят, что она переадресуются ими за рубеж.

ВНИМАНИЕ!

Никогда, не сообщайте любые номера с вашей карты звонящим "сотрудникам банка" или "роботизированной системе". В крайних ситуациях, когда вы сами обращаетесь в банк по указанному на кредитке телефону, сотрудник банка может спросить у вас "секретное слово", которое указано было вами в договоре. Если у вас возникли малейшие сомнения, прервите разговор с "сотрудником банка", наберите номер, который указан у вас на кредитке, и сообщите о странном звонке. Все вопросы по личным счетам лучше урегулировать в ближайшем офисе банка.